Most érdemes lehet amerikai bankrészvénybe fektetni az elemzők szerint

Az amerikai gazdaság kilábalása lökést adott a fogyasztói költéseknek, és így a vállalatoknak is, hogy növeljék készleteiket, mindez pedig jótékonyan hat a hitelkeresletre. 2022-ben a Fednek köszönhetően nagyon alacsony kamatkörnyezetnek is vége lehet, ami ugyancsak növelheti a bankok nettó kamatbevételeit a marzson keresztül.

A negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon még nem sikerült olyan jól, és az S&P 500 banki index mintegy 15%-ot esett a csúcshoz képest év elején, többek között a növekvő banki költségek és a gyenge kereskedési bevételek miatt, ahogy ez a JP Morgan esetében is látszott. A hozamgörbe laposabbá válása (2020 novembere óta nem volt ilyen szűk a különbség a 10 és a 2 éves amerikai kötvény hozama között) is hozzátett a befektetők aggodalmához, mint ahogy a Fed esetleges túl radikális, gazdaságot fékező hatású kamatemeléseitől való félelem is.

A 2020. márciusi mélyponton a bankok részvényeivel a 12 havi várható nyereségük 6,8-szeresén kereskedtek átlagosan. Bár ez mára 12,9-re nőtt, jelentősen elmarad az S&P 500 részvényeinek 19,5-es átlagos szorzójától. A KBW regionális banki index szerint a bankrészvényekkel a szélesebb részvénypiachoz képest 70%-os értékeltség mellett kereskednek a tipikusnak mondható 90%-kal szemben, ami alapján szintén olcsónak mondhatók a bankpapírok.

A fentiek még úgy is érvényesek, hogy az egy részvényre jutó eredményük csökkenhet az amerikai bankoknak 2022-ben a Refinitiv elemzői konszenzusa alapján, hiszen 2021-ben a 2020-ban megképzett céltartalékok felszabadítása átmeneti pozitív hatást gyakorolt a bankok eredményére.

