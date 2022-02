A hitelkártya-birodalom visszavág

Jelen pillanatban a maga 484 milliárd dolláros tőkepiaci értékével a Visa a 9., míg 375 milliárd dolláros piaci kapitalizációval a Mastercard a 17. legértékesebb amerikai tőzsdei vállalat. Ezen a ranglistán a két hitelkártyás behemót még szinte soha nem volt együtt ennyire előkelő helyen. Az elmúlt bő félév azonban messze nem ennek a két cégnek a töretlen emelkedéséről szólt, hanem egy olyan oda-vissza rotációról, ami kiválóan megmutatja, hogy a befektetői gondolkodás mennyire villámgyorsan képes változni. És hogy a piaci szereplők attitűdjének változásai milyen heves, párhetes árfolyammozgásokat tudnak generálni.

Bő fél évvel ezelőtt a 2021. augusztus 2-i hétfőn a fizetési szolgáltatók tőzsdei világa még gyökeresen máshogy nézett ki, mint a mostani február 10-i csütörtökön. Az azóta már Block névre átkeresztelt (látva a Meta-Facebook átnevezést ez mostanában nem tűnik jó ómennek) Square éppen ezen a reggelen jelentette be, hogy 29 milliárd dollárért megvásárolja az ausztrál buy-now-pay-later (BNPL) vállalatot, az Afterpay-t. A piac eleinte hüledezett, ám utána az adott hétfőn széttépték a Square részvényeket. Ezt az ominózus 2021. augusztus 2. és 6. közötti hetet kék téglalap és nyíl mutatja a 2019 és 2022 közötti heti gyertyás grafikonon:

A felvásárlás hatására a Square piaci kapitalizációja 160 milliárd dollár fölé is felugrott. A mostani tőkeérték félév elteltével ennek a 40 százaléka, 65 milliárd dollár, ami már alig több mint a kétszerese annak, amit a Square féléve fizetett az Afterpay-ért.

Ugyanezen a félévvel ezelőtti augusztus eleji héten a PayPal csak azért nem volt már az élete csúcsán, mert július végén elkezdődött az azóta is tartó rossz jelentésekből álló sorozata. A PayPal heti gyertyás grafikonja 2019 és 2022 között így mutat:

A két zöld karika mutatja a 300 dollár feletti tavaly februári és júliusi dupla tetőt, amikor a PayPal a 20 legértékesebb amerikai tőzsdei vállalat között volt az akkori 350 milliárd dollár feletti piaci kapitalizációjával, amivel majdnem annyit ért, mint a Mastercard.

Ha vetünk még egy pillantást a Square és a PayPal grafikonjára, akkor jól látható, hogy ez a két diszruptív fizetési szolgáltató milyen hihetetlenül nagy nyertese volt a pandémia első évének 2020 márciusa és 2021 februárja között. A világjárvány előtti 2020 februári csúcsához képest az alatt az egy év alatt a PayPal 148 százalékkal, míg a Square 224 százalékkal emelkedett, szemben az S&P 500 index 16 százalékos és a Nasdaq-100 index 43 százalékos felértékelődésével. A globális pénzügyi média nagyon ritkán említette ezt a két papírt a klasszikus karanténrészvények között, pedig az árfolyam emelkedése alapján (is) odatartoznak. És az alapján is, ahogy aztán egy nagy 2021-es tetőzés után szinte teljes egészében visszaadták ezt az emelkedést.

Térjünk most vissza a már említett 2021. augusztus 2-i naphoz, amikor bejelentették, hogy a Square felvásárolja az Afterpayt. Ekkoriban a befektetői társadalom elkezdte teljes egészében átértékelni a vásárlásokhoz kapcsolódó fizetési szolgáltatókkal kapcsolatos nézeteit. Nagyon sokan érezték azt, hogy a jövő egyértelműen a BNPL-szolgáltatóké. A hagyományos fizetési szolgáltatókból menekülni kezdtek, különösen a két hitelkártyaóriásból.

Mindeközben a BNPL olyan újdonságként volt jelen, hogy fő reprezentánsainak még nem igazán volt idejük tőzsdére vinni magukat. Mindössze két olyan érdemi vállalat volt az amerikai piacon, amelyekben fel tudtak ülni a piaci szereplők erre a BNPL-vízióvonatra (így utólag már kijelenthetjük): az Affirm és az Upstart.

Most pedig jöjjön öt grafikon szépen egymás után, mert ezek önmagukért beszélnek, és a szavaknál szebben mutatják be azt a folyamatot, ami az intenzív és elborult egyedi részvénymozgások terén zajlik. Esettanulmány arról, hogy miképpen néz ki egy szektoron belüli rotáció a hagyományosnak tekinthető, a már bizonyított technológiai (ez a PayPal és a Square a már mutatott chartok alapján) és a hirtelen kedvenccé váló víziórészvények között.

Az első grafikon az S&P 500 indexé 2021. július 1. és 2022. február 9. között napi gyertyákkal (innentől minden ábra hasonló paraméterekkel fut):

Ez az ábra viszonyítási alap a széles piachoz, mutatja a 2021 második félévében (is) tartó folyamatos indexemelkedést.

A hitelkártyatársaság-BNPL szolgáltató oda-vissza rotációt pedig két párosításban nézzük meg. Az első a Visa és az Affirm. A Visa grafikonja a következő:

Piros nyíl mutatja az augusztus eleje és december eleje közötti négyhónapos beleadást a Visa részvényekbe, ami 23 százalékos esés, miközben az S&P 500 index 3 százalékot emelkedett. A zöld nyíl az idei 7 százalékos emelkedés (S&P 500 idén: mínusz 4 százalék), a kék téglalap pedig a januári gyorsjelentésre adott bika befektetői reakció.

Mindeközben az Affirm (21 milliárd dolláros tőkeérték) története az elmúlt hat-hét hónapból így néz ki:

A zöld nyíl az Amazon-együttműködés bejelentésével és a jó gyorsjelentéssel még extrán meglökött augusztus eleje és november eleje közötti háromszorozást, a piros pedig az utána két és fél hónap alatt bekövetkező visszaharmadolódást mutatja. Az elmúlt két hét 50 százalékos emelkedése ellenére is az idei év eddig: mínusz 26 százalék.

Ugyanez pepitában immár kísérő teljesítményszámok nélkül a Mastercard és az Upstart (9 milliárd dolláros tőkeérték) párosa. A Mastercard:

És az Upstart:

A Mastercard a 2022 januári gyorsjelentésére (kék téglalap) néhány nap alatt 15 százalékot rakétázott (ami a piac leginkább medve hetében indult el), amivel 9 cent híján élete csúcsára tudott menni.

Rengeteg piaci esemény történt az év eddig eltelt öt és fél hetében. Emellett látványos és rég nem látott összeomlásokat produkáltak egyes komolyabb technológiai cégek:

Ezek mellett a sztorik mellett nem igazán kapott figyelmet az, ami a fizetési szolgáltatók frontján zajlott le. Az elmúlt két hónapban a piac már a hitelkártyabirodalom visszavág című filmet vetíti. És ez a „film” szervesen illeszkedik a november vége óta tartó piaci átrendeződéshez. A víziórészvények 5-15 év múlva ígért profitja óriásit veszített az attraktivitásából a szigorodó jegybankok mellett. Azok a technológiai vállalatok, amelyek elkeserítik növekedési számaikkal befektetőiket, példás büntetést kapnak. Azokkal a jelenben is jól működő hagyományos vállalatokkal pedig, akiktől kiváló 2022-es cash flowra számíthatnak a befektetők, újra kezd „szerelembe esni” a részvénypiac.

