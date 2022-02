Kiderült, melyik bank tett keresztbe a Revolutnak Magyarországon

A Raiffeisen mondhatta fel a Revoluttal kötött megállapodást, amelynek köszönhetően a litván cég hozzáfért a helyi forintfizetési rendszerekhez – értesült az Index.

Financial IT 2022 A banki digitalizációról és a fintech támadókról is szó lesz a Portfolio május 31-ei Financial IT konferenciáján a Marriott Hotelben. Regisztráció itt!

A Revolut magyarországi számlavezető bankja – azaz a Raiffeisen – saját kockázatértékelése alapján döntött az üzleti kapcsolat megszüntetéséről a kettejük között létrejött szerződés által biztosított felmondási események alapján

– derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Indexnek megküldött válaszából.

Az ügy előzménye, hogy amint arról beszámoltunk, a Revolut elkezdte arról értesíteni a magyar ügyfeleit, hogy április 1-től megszűnnek a HU-val kezdődő magyar IBAN számlaszámok a társaságnál, igaz, dolgoznak azon, hogy ezt később visszahozzák.

Ez összességében nem lesz akkora hatással a revolutos ügyfelek életére, mint az első látásra tűnik, de egyes felhasználónak kellemetlenséget okozhat.

Április 1-től a forint számlaszámra küldött átutalások nem kerülnek jóváírásra a revolutos számlán, hanem visszakerülnek a feladóhoz. A visszaküldési folyamat automatizált és akár 5 munkanapot is igénybe vehet.

Ha az ügyfél a fizetését a magyar IBAN számlával vezetett Revolut számlájára kérte eddig, akkor valószínűleg lépnie kell, ugyanis előfordulhat, hogy egyes munkáltatók nem engedélyezik az "LT" IBAN használatát.

Az "LT" számlaadatok használatával történő átutalások fogadásáért értelemszerűen nem számít fel díjat a Revolut, ám a tranzakcióban részt vevő más bankoknál felmerülhet, hogy a tranzakciót határokon átnyúló vagy SWIFT-átutalásnak tekinti, és díjat számítanak fel a fogadásért. A díj mértéke attól függ, mely bank vesz részt a tranzakcióban, honnan küldik a pénzt és milyen pénznemben.

Tehát ha például – nem jellemző módon - átutalással szeretnénk feltölteni a revolutos számlánkat, az nemzetközi utalásnak minősülhet, azaz drágább lesz. Mivel a revolutozók eddig is jellemzően kártyával töltötték fel a számlájukat, ennek a featurnek az elveszítése nem jelent hatalmas változást számukra.



Illetve, ha nem egy másik Revolut számláról küldenek pénzt LT-s IBAN-számra, hanem egy magyarországi másik bankszámláról, az a küldő félnek nemzetközi tranzakcióként kerül elszámolásra, ami jellemzően jóval drágább, mint egy belföldi forint átutalás.



Fontos, hogy bár gyakorlati szemmel apró kellemetlenségnek tűnhet a lépés, elméleti síkon egy nagyon is fontos változás történt a forint gyűjtőszámla elvesztésével: a Revolut épp nemrégiben szerzett banki licencet Litvániában, és bővítené szolgáltatásait (akár hitelekkel, betétekkel). Ennek fontos alapköve lenne, hogy magyar IBAN számlaszámmal, teljes értékű elsődleges banki számlaként használhassák a Revolutot másodlagos számla helyett. Így maradnak a kiegészítő funkciók, mint amikor külföldi utazásokra vagy határon átnyúló kártyás fizetésekre, alkalmankénti pénzküldésre használják.



A Revolut, mint jelezte is, dolgozik az ügyön, sőt, az egyedi IBAN-számlaszámok kiosztása is tervben lehet, ha vlóban komolyak a szándékaik, ehhez persze a Giro Zrt. rendszeréhez is csatlakoznia kellene a neobanknak.

Revolut engedélyek

A Revolut Csoporthoz tartozó Revolut Bank Litvániában rendelkezik jelenleg korlátozott jogokat biztosító banki engedéllyel, emellett a csoport brit és litván elektronikuspénz-kibocsátói engedéllyel is rendelkezik.

Tavaly szeptember érkezett a bejelentés, hogy a Magyarországon mintegy 500 ezer felhasználóval rendelkező Revolut elindítja Revolut Bank nevű szolgáltatását a hazai piacon. A felhasználók - ha átjelentkeztek a Revolut Bankhoz - 100 ezer eurós összegig a litván betétbiztosító betétbiztosítását élvezhetik. Akkor az volt a terv, hogy a későbbiekben további szolgáltatásokkal – hitelkártya-hitellel és személyi hitellel - bővülhet a nyújtott szolgáltatások köre Magyarországon is.

A Revolut 2018 óta rendelkezik (korlátozott) banki licenccel az Európai Unióban, és saját jogon, azaz nem partnereken keresztül kínálja banki szolgáltatásait, ám a klasszikus univerzális banki szolgáltatások jelentős részét sokáig nem vezette be: azaz nem kezdett el betétet gyűjteni és nem kezdett el hitelezni, kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokat értékesíteni, hanem leginkább pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtott.

Magyarországon nem alapÍtott lerányvállalato a Revolut, ezért nem a magyar betétbiztosítási rendszer, hanem a litván védi a Revolut Bank betéteit. Emiatt az MNB többször is figyelmeztetést adott ki, és nem titok, hogy a nagy ügyfélszám miatt arra buzdítják a neobankot, alapítsanak helyi leányt. Így az MNB felügyelhetné és az OBA biztosíthatná a betéteket.

Nagy tervek

Nemrégiben nevezte ki a Revolut új magyarországi vezetőjének Léder Tamást, aki az MNB-től érkezett a neobankhoz. A szakember 2020-ban csatlakozott az MNB-hez, ahol a Digitalizációs politika és szabályozási főosztály vezetéséért felelt.

Őszi Banking Technology konferenciánkon Andrius Biceika, a Revolut Bank vezérigazgató-helyettese nyitóelődásában a Revolut magyarországi terveiről is beszélt, akkor elmondta, hogy előbb utóbb a Revolut Bank Magyarországon is meg fog jelenni a személyi hitelekkel, hitelkártyákkal, azonban csak a helyi szabályozókkal egyetértésben tehetik ezt majd meg:

amikor belépünk egy piacra, akkor a helyi szabályozókkal kell erről tárgyalnunk, a magyar szabályozó nyitott, de lassan, óvatosan haladunk.

A 33 milliárd dolláros neobank vezérhelyettese tehát már novemberben a rendezvényünkön arról beszélt, hogy a társaság párbeszédet folytat az MNB-vel is az új szolgáltatásokról, a magyar vezető kinevezése az akkor belengetett terv megvalósulásának minden bizonnyal egy újabb fontos állomása volt. Eddig ugyanis a Revolutnak nem volt kifejezetten csak a magyar piaccal foglalkozó vezetője.