Még nagyobbra nő a Revolut

A Revolut magasabb sebességre kapcsolt a globális terjeszkedésben, egy indiai akvizícióval, és az ausztrál hitelezési engedély megszerzésével.

A Revolut már eddig is több millió dollárt fektetett be az indiai piacon, és a terjeszkedésnek a része egy helyi pénzküldési és devizaváltó szolgáltató – az Arvog Forex – felvásárlása is. A neobank ebben az évben 25 millió dollárt öntött a piacba, kinevezett egy új helyi ügyvezetőt, és 300 új alkalmazottat vett fel, akik a globális üzleti tevékenységben veszik ki a részüket.

Az ázsiai-csendes-óceáni régió más részein is terjeszkedik a Revolut: a neobank hitelengedélyt szerzett az ausztrál tőzsde- és befektetési felügyelettől, és korábban kapta meg az engedélyt a részvénykereskedéshez is, a betétkezelésre vonatkozó engedélye pedig még elbírálás alatt van.

A Revolutnak több mint 100 000 ügyfele van Ausztráliában, ahol több devizanemben nyújt átutalási, kriptokereskedelmi, és Junior számlavezetési szolgáltatást is.

(Finextra)