Vészjósló számok a nagyvilágból: a bankok nem mondtak le a szénről

A bankok és a befektetők az elmúlt években hatalmas összegeket csatornáztak a szénipar támogatására egy új kutatás szerint, ezzel életben tartva a fosszilis tüzelőanyagokat egy olyan időszakban, amikor az komoly éghajlati vészhelyzettel állunk szemben.

Az Urgewald és a Reclaim Finance csoportok által kedden közzétett elemzés több mint két tucat más civil szervezet mellett megállapította, hogy

a kereskedelmi bankok 2019 januárja és 2021. november között 1500 milliárd dollárt csatornáztak a széniparnak.

A kutatás rámutat arra is, hogy egy maroknyi ország kisszámú pénzintézete milyen túlméretezett szerepet játszik a szénipar életben tartásában. Mindössze hat ország - az Egyesült Államok, Kína, Japán, India, Kanada és az Egyesült Királyság - pénzintézetei felelősek a szénipari finanszírozás és beruházások több mint 80%-áért.

A szén a kibocsátások szempontjából a leginkább szén-dioxid-intenzív fosszilis tüzelőanyag, ezért a megújuló alternatívákra való áttérés során a legkritikusabb célpont a kiváltásra. A Nemzetközi Energiaügynökség világossá tette, hogy a szén gyors kivonása nélkül kevés az esély arra, hogy a globális felmelegedést az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fokra - a 2015-ös párizsi megállapodásban kitűzött ambiciózus célra - korlátozzuk, ha egyáltalán van rá még esély.

A politikai döntéshozók és az üzleti élet vezetőitől gyakran hallani az "energetikai átállás" iránti elkötelezettségüket, azonban a világ fosszilis tüzelőanyagoktól való függősége továbbra is azon az úton halad, hogy még rosszabbá váljon.

Kik a legnagyobb hitelezők a "szénügyfelek" számára?

A Urgewald "Globális Szénkivonási Listáján" (Global Coal Exit List) az összes vállalati hitelezést és kockázatvállalást ismertetik, de nincsenek benne a zöld kötvények és a nem szénipari tevékenységekre irányuló finanszírozások. A Global Coal Exit List 1032 vállalatot tartalmaz, amelyek a világ termikus széntermelésének és széntüzelési kapacitásának 90%-át teszik ki. Ez az első frissített pénzügyi kimutatás a tavalyi Glasgowban tartott COP26 klímakonferencia óta, ahol az utolsó pillanatban történt egy fontos módosítás. A Glasgow-i Éghajlatváltozási Paktum terminológiája változott, a széntüzelésű energiatermelést és a fosszilis tüzelőanyagok nem hatékony támogatását a nemzetek a "fokozatos megszüntetés" helyett "fokozatos leépítésre" módosították, ami sokakban félelmet keltett, hogy ez egy olyan kiskaput teremt, amely késlelteti a szükséges éghajlatváltozási intézkedéseket.

A bankok sokszor érvelnek azzal, hogy segíteni akarják szénipari ügyfeleik átállását, mégis úgy tűnik, hogy ez az átállás nem következik be. A szénipart jobban támogató bankok közül 10 tag az ENSZ Net Zero Banking Alliance nevű, az iparág által bevezetett kezdeményezésnek, amely elkötelezte magát amellett, hogy 2050-ig nettó nulla kibocsátású portfóliót épít. A széniparnak hitelt nyújtó bankok közül az első három helyen a japán Mizuho Financial, a Mitsubishi UFJ Financial és az SMBC Group áll, őket követi a brit Barclays és a Wall Street-i Citigroup.

A CNBC a jelentésben megjelölt vállalatoktól kért állásfoglalást. A Mizuho Financial és a Citi egyaránt elutasította a nem kormányzati szervezetek által készített elemzések megválaszolását.

Címlapkép: Getty Images