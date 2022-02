Soha nem látott nyereség a második legnagyobb magyar banknál

Messze a járvány előtti szint felett teljesített a K&H tavaly: a bank 75, a biztosító 6,7 milliárd forintos nettó eredményt ért el, előbbi csaknem 18%-os tőkearányos megtérülést jelent. A kamatstop becslésük szerint 2,3 milliárd forintos veszteséget jelent a banknak, ezt már tavaly elszámolták. Erőteljesen nőtt a csoport hitelezési és innovációs aktivitása is.

A társaság szerdai sajtótájékoztatóján Guy Libot vezérigazgató ismertette: erős év volt gazdasági szempontból a tavalyi év, amit a GDP 7,1%-os növekedése is mutat. A K&H Bank ezt meglovagolva a 2020-as 58,4 milliárd forintról 26%-kal, 73,9 milliárd forintra növelte rendkívüli tételektől megtisztított eredményét.

A nettó eredmény a banknál 75,0; a biztosítónál 6,7 milliárd forint volt.

Az eredményjavulás elsősorban az erőteljes hitelezési teljesítménynek köszönhető: az ügyfélhitelállomány 13%-kal növekedett 2021-ben a banknál, a lakossági kihelyezés pedig egy év alatt 27%-kal bővült. Eközben a működési költségek 8%-kal nőttek, az értékvesztés soron szintén okozott a bank meglepetést.

Gőzerővel digitalizált a bank: a mobilbank felhasználók száma 600 ezerre, 24%-kal emelkedett, a mobilfizetési megoldásokon keresztül lebonyolított tranzakciók értéke pedig éves szinten 67%-kal emelkedett. Havonta 1,6 millió alkalommal fizettek okostelefonon az ügyfelek, és már minden 2. számlanyitás a K&H azonnali számlanyitás szolgáltatása segítségével történik.

A fenntarthatósággal kapcsolatban Guy Libot egyebek mellett elmondta: a tavalyi év végére elérték a klímasemlegességet, 2015 óta 27%-kal csökkentették az üvegházhatású gázok kibocsátását, energetikailag korszerűsítették ügyfélponthálózatukat, 2021-ben 5,9 millió nyomtatott oldallal kevesebbet használtak.

A bank lakossági ügyfélszáma 752 ezerre nőtt tavaly, a rendszeres bérátutaló ügyfelek száma pedig megközelítette az 500 ezret. Tavaly több mint 60 ezer új ügyfél választotta a bankot, az Ipsos által készített K&H reputációs index pedig folyamatos emelkedést mutat 2018 óta. A munkavállalókat a KBC csoportnál 1000 euró extra bónusszal jutalmazták a helytállásért.

Gombás Attila, a pénzügyi divízió vezetője elmondta: 2020-ban csaknem 20 milliárd forintnyi céltartalékot képeztek a koronavírus várható hatásai miatt (a teljes nettó értékvesztés 30 milliárd forint volt), ebből 2021-ben ebből több mint 6 milliárd forintot írtak vissza (a teljes nettó visszaírás 3 milliárd forint volt). Azóta látszik, hogy a lakossági és a vállalati ügyfelek is mérsékeltebb veszteségekkel vészelik át a járványt. A törlesztési moratórium szelektív, 2021. november 1-jei meghosszabbítása miatt 1,4 milliárdos mínuszos tételt számoltak el tavaly (mintegy 40 milliárdos a benne maradó hitelállományuk), a kamatstop 2,3 milliárd forintos veszteséget jelent, amit már a tavalyi év utolsó negyedévében el kellett számolniuk.

A bank ügyfélhitel-állománya tavaly 13%-kal nőtt, a lakossági hitelkihelyezések 27%-os növekedésén belül a jelzáloghitelek folyósítása 33%-kal 188 milliárd, a babaváró hitelé 11%-kal 65 milliárd, a személyi hitelé 26%-kal 44 milliárd forintra bővült. Az otthonfelújítási kölcsönből 4,7 milliárd forint fogyott csaknem 1000 hitelszerződés esetében. A lakásfelújítási célú hitelek aránya a személyi kölcsönöknél 27%-ról 38%-ra emelkedett egy év alatt, az új Zöld Otthon Program keretében folyósított hitelek összege pedig a 2021. novemberi indulás óta elérte a 2,9 milliárd forintot. Az alapokban kezelt összvagyon közel 15%-kal 891 milliárd forintra növekedett, a társadalmilag felelős befektetések (SRI) értéke pedig megnégyszereződött, elérte a 60 milliárdot. Tavaly már ezek adták az értékesítés közel egyötödét.

A vállalati hitelek volumene éves szinten 10%-kal bővült a K&H-nál, ehhez az NHP Hajrá! 225 milliárd forint szerződött hitellel járult hozzá, az MNB Növekedési Kötvényprogramjában pedig 47 milliárd forintnyi tranzakciót hajtottak végre. 56 milliárd forintnyi új hitelszerződést kötöttek az EXIM Kárenyhítő Programjában, a náluk október óta elérhető Széchenyi Kártya GO! szerződött állománya pedig elérte a 10 milliárd forintot - – mondta el Gombás Attila.

Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója ismertette: a K&H Biztosító tavaly elért 6,7 milliárd nettó eredményéhez a nem életbiztosítási üzletág 51,6 milliárd forintos díjbevétellel járult hozzá, a leggyorsabban növekvő terület az otthon- (11%), a casco (+19), valamint a kkv vagyon- és felelősségbiztosítások (+15%) voltak. A legnagyobb növekedést a banki csatornák és a helyi képviselők generálták. Az életbiztosítási üzletágban a rendszeres díjas unit-linked életbiztosítások díjbevétel-növekedése 25%-os volt, a rendszeres díjas kockázati életbiztosítások 11%-kal bővültek.

A K&H Biztosító a pandémia miatt kialakult káreseteket is fedezi, a társaság tavaly a halálozási és megbetegedési kárgyakoriság növekedését tapasztalta. Jelentősen megnőtt a lakásbiztosítások átlagos kárösszege, 2019 és 2021 között az átlagösszeg a korábbi 2% után évi 23%-kal emelkedett, elsősorban az infláció miatt. A kgfb területén a károk csökkenése miatt 2019 óta nem kellett díjat emelniük, szép lassan azonban visszatér a kárgyakoriság a pandémia előtti szintre, és évi mintegy 8%-kal, stabilan növekszik a károk átlagösszege is. Az infláció az autójavításokban is meg fog jelennie, így a K&H Biztosítónál úgy látják, hogy a kgfb-piac hamarosan díjemelésekre kényszerül. Számos innovációval jelentkezett a biztosító tavaly is, az ügyfélportálon keresztül tavaly már 91 ezren vették fel velük a kapcsolatot digitális formában.

2021 fő eredményei között említette Németh Balázs innovációs vezető az okosórás fizetést Apple, Garmin és Google Pay segítségével (havi 1,6 millió tranzakció), az azonnali számlanyitást, amelyen keresztül minden második számlanyitás történik már, az MI-vezérelt befektetéseket (elsőként indítottak olyan befektetési alapot, amelynek kezelését MI által vezérelt modellek végzik, és most 2 milliárdos az állománya), és elindították a rendszeres befektetéseket és az értékpapírszámlát a mobilapplikációban.

Folytatódik a digitális fizetés dinamikus bővülése. Tavaly 24%-kal nőtt a mobilbank-felhasználók száma (elérve a 600 ezret), a bejelentkezések száma 38%-kal közel 7 millióra nőtt, a személyi kölcsön igénylések fele, 51%-a digitális csatornákon keresztül történik. A mobilfizetési tranzakciók érétke 2021-ben a banknál 85,5 milliárd forint volt, ami éves szinten 67%-os bővülésnek felel meg. „Bank és biztosítás a zsebben” – fogalmazta meg röviden Németh Balázs a koncepciójukat.

A Portfolio kérdésére Németh Balázs elmondta: a múlt heti mobil- és e-banki leállásokhoz hasonló események elsősorban a megnövekedett érdeklődéssel és ügyfélforgalommal magyarázhatók, egy pillanatig sem szeretnék külső tényezőre fogni, mindent megtesznek azért, hogy ne forduljon elő hasonló a jövőben.