Békét kötött az Amazon a Visával a kártyás háborúban

Globális megállapodást hozott tető alá az Amazon e-kereskedelmi óriás és a Visa kártyatársaság, így elkerülték, hogy az Egyesült Királyságban betiltsák a Visa kártyákat az Amazon felületén – számolt be a Bloomberg.

Mint arról korábban írtunk, az Amazon ígéretet tett arra, hogy január 19-étől felfüggeszti a Visa vásárlásokat az Egyesült Királyságban élő ügyfelei számára, ám egy nappal a határidő előtt az Amazon bejelentette, hogy egyelőre mégsem vezeti be a korlátozást. Most pedig az Amazon szóvivője megerősítette azt is, hogy

a két társaság egy új globális megállapodást írt alá.

Az Amazon eredetileg azért fordult a Visa ellen, mert sokallta a kártyás tranzakciók feldolgozásából származó díjakat, melyek egyik oka az volt, hogy a brexit miatt a szigetországban megdrágult a kártyás fizetés sok tranzakció esetében, az EU-s tranzakciók ugyanis nemzetközi tranzakciókká minősültek át.

Az Amazon azt is bejelentette, hogy nem fog ezentúl extra díjat felszámolni bizonyos külföldi visás vásárlóinak sem. Az e-kereskedelmi óriás azt is fontolóra vette, hogy a népszerű co-branded Amazon kártyás portfólióját a Visától a Mastercardhoz viszi, ám végül ez sem történt meg.

