Ezekkel a módszerekkel támadják a magyar számlákat: hét bank érintett

Portfolio 2022. február 17. 09:58

Idén januártól a tavalyi átlagos havi fogyasztói bejelentések duplája érkezik be az MNB-hez az adathalászatról és ügyfelek megtévesztésén alapuló visszaélésekről. A csalók az ügyfelek adatait, pénzét legalább hét hitelintézet nevében próbálják megszerezni, már a kisebb bankok ügyfelei is célpontba kerültek. A visszaéléseket az ügyfelek és a bankok közösen tudják megelőzni. Ebben kiemelt szerepe van a fejlett és valós idejű banki visszaélésszűrésnek, az erős ügyfélhitelesítés helyes alkalmazásának, a fogyasztói tudatosság erősítésének és a jegybank szigorú IT-felügyelésének is - olvasható az MNB közleményében.