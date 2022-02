Mindent egy lapra tesz fel a szuperbank: valami egészen újat építenek

A Magyar Bankholding mindent egy lapra tesz fel, és ahelyett, hogy a fintech innovációkat külön brandként vagy spinoffként indítaná el, a teljes bank működését újratervezik, digitalizálják és megújítják. Pecsenye Roland szerint ez lesz a bankolás jövője: egy teljesen új, modulárisan, egyszerűen továbbfejleszthető megoldással próbálnak meg hódítani. A holding digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettese azt is elárulta, hogy a teljes kiszolgálási modelljüket mesterséges intelligencia alapokra helyezik, az adatfelhasználásuk egy értékláncba integrált, valós idejű adatkiértékelésen nyugszik majd, azaz az ügyfeleiknek real time személyre szabott ajánlatokat lesznek képesek küldeni. A banki IT-infrastruktúra egyúttal hibriddé válik, azaz részben felhős, részben hagyományos rendszerek alkotják majd. Szükségszerűek a nagyívű változások, ugyanis szerinte a bankok a régi költségstruktúrákon még tíz évig egyszerűen nem tudnának működni.

Financial IT 2022 A bankok digitális transzformációjával, az üzleti kihívásokkal és az informatikai innovációkkal kiemelten foglalkozunk május 31-én a Financial IT 2022 konferenciánkon. Regisztráció itt!

A Magyar Bankholding szervezete, a menedzsment az utóbbi időszakban folyamatosan épült fel, jelenleg kerestek-e még új embereket, vagy már minden adott ehhez a gigantikus IT és digitalizációs projekthez? Összeállt-e már az IT-csapat?

Bár még mindig keresünk szakembereket, az érdemi és gyakorlati munka már erősen folyik. Én már egy olyan szakaszban érkeztem a bankholdinghoz, amikor a projekttervek stratégiai szinten elkészültek, és a megvalósítás részleteit kellett kidolgozni. Miközben három bank összeolvadásán dolgozunk, és az informatikai területek összehangolásáról is szól a munka jelentős része, az új technológiai platformot párhuzamosan kezdtük el felépíteni.

A Budapest Banknak és az MKB Banknak április 1-jétől egy bankként kell működne az MNB elvárásai szerint is, ami nagyon komoly integrációs terheket ró a szervezetre. Miközben ezeket a projekteket legacy transzformációként, összekötésként végezzük el, az új világ felépítésének is nagyon komoly erőforrásigénye van: sok jól képzett, az új technológiában is járatos kollégára van szükség. A három bank komoly gárdával rendelkezik, ugyanakkor a Foundation, az új technológiai platformot építő csapat még épül. A Foundation sokkal inkább mozgalom, mint IT-részleg: itt a revolúción, az újraépítésen, az újrakezdésen dolgozunk.

Hogyan épül be a holding IT- és operatív szervezetébe a Foundation, és hogy fognak együttműködni a rendszerek?

A Foundation mint külön részleg, építi most azt az új világot, ami középtávon a többi örökölt architektúrával foglalkozó részleggel együttműködve fogja az új bankot kiszolgálni. Öt szervezeti egység látszik kirajzolódni: a Foundation mellett a core IT és a platformok, az alkalmazásfejlesztés és -integráció, illetve a folyamattranszformáció mellett az operáció is hozzám tartozik. Nagyon sok feladat van előttünk, ahol a folyamatokat transzformálni, digitalizálni kell.

Az örökölt architektúrában a future proof-ként (jövőállóként – a szerk.) lepecsételt rendszerekből több száz van, ezeket szeretnénk tovább használni az új kiszolgálási modellekben is. A core banki rendszerek köré épül számos szatellitrendszer, de rengeteg kiszolgáló rendszer is működik a csalásmegelőzéstől kezdve az onboarding támogatásán keresztül a listák lekérdezéséig, ami a prudens banki működéshez kell.

Ez az, amibe a fintech szereplők nem látnak bele, hogy mi következik akkor, amikor banki licencet váltanak ki.

Nálunk több évtizede megvan ez a tudás, és nem dobunk ki mindent az ablakon, hanem lesznek rendszerek, amelyeket az új világba is bekötünk. Lesznek, amelyeket le kell kapcsolnunk, vagy le kell csavarnunk, hogy hosszabb távon csak adattartó rétegként maradjanak meg. Minden függőséget feltérképezünk, és megnézzük, hogy a forradalmárok mit csinálnak, mi történik a legacy oldalon, és ez hogyan fog a jövőben összeérni. Két utat kell építeni, melyek később teljesen egybesimulva egy úttá válnak majd, ez most a legnagyobb kihívás.

Mi az alapkoncepció a fúzió során? A core rendszerek maradnak-e, egységes lesz a holding a front endeken túl a back enden is?

Dolgozunk azon, hogy ne kelljen sok rendszernek a sok felületén külön-külön belépnie minden egyes ügyfélszolgálatos munkatársnak, mert az már csak a továbbképzés oldaláról is elég nehéz feladatok elé állítaná a teljes szervezetet. Próbálunk egy védőréteget is képezni a régi rendszerek fölé, egységes fióki frontendeken is gondolkodunk, de ebben a pillanatban a fókusz a fő csatornák megújításán és teljes újragondolásán van.

Újra kell gondolni a folyamatainkat is. Ehhez nagyon sok új feladat járul: hogyan kezelünk dokumentumokat, hogyan fejlesztünk munkafolyamatokat, hogyan zajlik a humán és a gépi intelligencia összefonódása. Mi az, amit meg tudunk csinálni AI-jal, robotikával, illetve, ahol a gépek maguktól nem tudnak döntéseket hozni, ott hogyan lehet az emberi tudást is megfelelően becsatornázni?

Pecsenye Roland

Mennyire látod szűkösnek a magyar fejlesztői kapacitást, különösen a banki informatikai területen?

Az új technológiákat szerető és innovatív ügyfélélményt generálni kívánó kollégáknak nyitott az útjuk hozzánk. A pandémiás időszakban sokan elértek egy életváltoztatási töréspontra, ami világtrend, egyre jobban gyűrűzik be a gazdaságba. Hatalmas felmondási hullámok indultak, a dolgozók elhagyják a vállalatokat, és valami újat keresnek. A Foundation építésénél ez a mi vitorlánkba hajtja a szelet, aktívan keresünk ilyen kollégákat, akik úgy gondolják, hogy itt a helyük egy ekkora változás vezetésében.

Mikor lesz a fúzióból az ügyfelek által is érezhető változás, milyen lépések következnek, mi lesz a menetrend?

A legacy területen az átmeneti időszakban lesznek olyan változások, amiket az ügyfelek azonnal észre fognak venni. Április elsejével a Budapest Bank és az MKB összeolvad, és egyelőre MKB néven folytatja a működését. Megoldottuk, hogy aki bemegy bármelyik fiókba, mindkét bank számláihoz hozzá tud férni, ügyet intézhet, persze arra kérjük az ügyfeleket, hogy a megszokott fiókba járjanak be. Folyamatban van az ügyfélszolgálatos kollégák képzése a videóbanknál, a call centernél és a fiókokban minden rendszerhez, ez most a csúcsterhelés a szervezeten.

Az ügyfelek először azt fogják észrevenni, hogy a meglévő csatornáikat, az internet- és mobilbankokat újramárkázzuk, a Budapest Bank korábbi felületein megjelenik az MKB logója és más arculati elemei, de egyelőre marad a jelenlegi felhasználói élmény. Az év második felében tervezünk újabb és újabb újításokat, ami már az újfajta felületet és ügyfélélményt fogja nyújtani. Erősen a mindennapi bankolásra fókuszálunk, először a minden ügyfél által használható és legtöbbször az ügyfél szeme elé kerülő folyamatokat próbáljuk teljesen új módon megközelíteni, forradalmian átalakítani, és fokozatosan jutunk el a speciális funkcionalitásokig.

A termékfejlesztés a fúzió során sem áll le? A Takarékbank például nemrégiben újította meg a mobilbankját is, volt ennek értelme erre a rövid időre?

A következő másfél évben az új értékkínálat minden ügyfélnek elérhetővé válik, bankcsoporton belül ezeket az ügyfeleket nagyon szívesen kiszolgáljuk majd az új applikációnkkal. Akik szeretnének maradni a régi, megszokott megoldásoknál, megtehetik, mert azok is működőképesek maradnak. A következő másfél évben hatalmas erőltetett migrációra, ahol az ügyfélnek egyszerűen kötelező átszerződnie, nem kerül sor. A Takarékbank érkezése 2023 második negyedévére várható, ott már várhatók komolyabb lépések, az ügyfeleknek is meg kell változtatnunk a kiszolgálási felületeit, újfajta kiszolgálásra váltunk. Jelenleg a folyamatok újratervezése folyik, termékegyszerűsítések, adattisztítási folyamatok zajlanak.

Hol tart most a AI mint technológia, mennyire kiforrott megoldások léteznek, mennyire jól használhatók ezek jelenleg? Ti is be fogjátok vetni?

A Foundation területen, az új világban a teljes kiszolgálási modellünk arra épül, hogy mesterséges intelligenciát használunk, és az adatfelhasználásunk egy értékláncba integrált, valós idejű adatkiértékelésen alapszik. Nem a régi banki világból ismert poszt-feldolgozói működésben gondolkodunk, amikor a kiértékelt adatok alapján akciótervet készítünk, és ezt egy CRM rendszerbe betáplálva újabb és újabb kampányokat indítunk, hanem real time döntéseket kell tudni hozni olyan esetben is, amikor éppen az ügyfélakció zajlik.

Tehát az adatvagyonunkat mesterséges intelligenciával, big data megoldásokkal támogatva szeretnénk használni, emiatt szeretnénk sokkal nagyobb, jobb minőségű, gyorsabb infrastruktúrára helyezni a bank működését, amivel gyorsan skálázhatóvá is válik a rendszer.

Ha ez megvalósul, akkor érvényesül a „segment of one” irányelv is, amikor teljesen személyre szabott ajánlatot kapnak az ügyfelek.

Miközben látjuk az ügyfélnek a pénzügyi hátterét, javaslatokat tudunk neki tenni. Ez csak úgy működik, ha folyamatosan figyeled, hogy mit tesz, min töri a fejét, vagy miben kellhet esetleg segítség számára. És abban a kellő pillanatban, amikor a legélesebb az ügyfél figyelme, amikor pont a felületen van, akkor próbálunk neki valós időben javaslatokat vagy termékeket ajánlani. Mindezt úgy, hogy az adataik biztonságban vannak, ahogy az egy szigorúan szabályozott, nagybanki működésnél már megszokott.

Pecsenye Roland

Mennyire kell tartania egy hazai nagybanknak ma a fintech forradalmároktól? Te hogy látod, mennyire jelentenek ők veszélyt a hagyományos bankokra?

Az új értékajánlattal szeretnénk bizonyítani, hogy az újfajta bankolást nem csak a kis fintech szereplőknél lehet megtalálni. Komoly példák vannak arra a világon, hogy ez nem csak az újonnan alapított és nulláról felnövő kisvállalatoknál működhet.

Léteznek jól működő fintech megoldások nagybanki háttérrel is, ám ami nálunk újdonság, hogy mi mindent erre a lapra teszünk fel: nem egy külön brandként vagy spinoffként indítjuk el, mint a saját konkurenciánk.

Szerintünk ez lesz a bankolás jövője, és ezzel az új, modulárisan fejleszthető, egyszerűen továbbfejleszthető megoldással próbálunk hódítani, tényleg nagyon gyorsan reagálva a piac igényeire.

A rendszerek felskálázhatóságát felhő technológiával oldjátok meg?

Hibriden: nem tudunk mindent beköltöztetni a felhőbe, ez nem egyszerű feladat, a felhős működésünknek folyamatosan tapossuk ki az útját. A magyar szabályozói környezetből, a törvényekből adódóan rengeteg olyan feladattal nézünk szembe nap mint nap, ahol aktív egyeztetésre van szükség a felügyelettel és a törvényi megfelelést is vizsgálni kell.

Ez látszik a világban is, hogy ahol érzékeny ügyféladatokról, pénzügyi adatokról van szó, ott a hibrid cloud jelenti a megoldást. A cloudokból is nagyon sokféle verzió van, nekünk nem lehet egy publikus felhőbe feltölteni az adatokat, valahova egy virtuális szerverre, hanem egy zárt, a banki biztonságnak megfelelő környezetbe tudjuk helyezni őket. Olyan erősen elzárt környezeteket alakítunk ki, amelyek megfelel minden banki előírásnak.

A legacy környezetéből is vannak olyan megoldások, amiket tovább szeretnénk használni és az első modellbe bekötni. Az összekötésekre is elég komoly együttműködésekre lesz szükség a földön és a felhőben is. Ez nem egy év alatt fog tudni megtörténni, hanem 4-5 éves nagy transzformációs fázison megyünk keresztül.

Nyilván ez egy költséghatékonysági kérdés is, amiben az MNB is elvárná, hogy a hazai bankszektor fejlődjön. Mekkora tartalék lehet ebben?

Komoly tartalékok vannak benne, az utolsó évtizedben felhalmozott és felépített infrastruktúra nagyon komoly fragmentáltságot és szétosztottságot hordoz magában. Esetünkben három bankról, a bankcsoport szintjén több mint 100 vállalatról van szó, és mindenkinek van valamilyen informatikai infrastruktúrája. A teljes képet megnézve a hatékonyságnövelés és a szinergiaeffektus kimondottan magas, ha integrációban és migrációban gondolkodunk. Az effektivitásnövelésre, és ilyen módon a környezetre gyakorolt footprintünk csökkentésére mind az ügyfelek által, mind a piac által támasztott pénzügyi nyomás is nagy:

a régi költségstruktúrákon még tíz évig így egyszerűen nem tudnak a bankok működni.

Ez nemcsak Magyarországon igaz, világszinten is erre haladunk. Látva az informatika fejlődését, amit régen 10 rekesszel oldottak meg, azt ma 4-5 unit magasságú dobozban megoldanak, és ez felhasználásban is sokkal előrébb jár. De ez még mindig csak a vas, az áramfogyasztási része a kérdésnek.

A bankolás egyre jobban papírmentessé válik, ahol az emberek már tényleg mobilon tudnak mindent aláírni, új terméket is egyből igénybe tudnak venni, miközben úton vannak, és csak egy mobiltelefon van a kezükben. Ez a teljes folyamatot le tudja egyszerűsíteni oly módon, hogy minden háttér-operáció, a nyomtatás, a papírmozgatás, a dokumentummenedzsment is digitalizálódik.

Ez azt is jelenti, hogy egyúttal olcsóbbá is válik a bankolás?

Mindenképpen azzá kell válnia.

Az ESG egyre fontosabb trend lesz a bankok életében, a szabályozó is efelé sodorja a bankokat. Hogy látod ezt banki IT-s szemmel? Az operációt, a banki IT-t ez mennyiben érinti szerinted?

A Magyar Bankholdingnál az ESG mint téma egyre komolyabb jelentőséget nyer. Már van ezzel foglalkozó szervezeti egységünk is, amely csak erre a témára fókuszál. Simán az elvárások kipipálásával nem leszünk elégedettek. Vannak bizonyos előírások, amiknek meg kell felelni, de sokkal többet is lehet tenni az ügyben, mind nagyvállalatként, mind finanszírozóként. Világos, hogy a saját működésünk még „zöldebbé” tételében a digitalizációnak és az energiahatékony megoldásoknak óriási szerepük van.

