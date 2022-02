Tovább bővül a vásárlási szuperapplikáció: még gyorsabb lesz a fizetés

Portfolio 2022. február 22. 10:46

A Klarna Bank kilenc új piacon vezeti be a Pay Now fizetési lehetőséget, amellyel a vásárlók azonnal, egy gombnyomással fizethetnek a megvásárolt termékért. A cég kiterjeszti a hűségprogramját is, aminek az a célja, hogy az első számú hitelezővé váljon a fogyasztók körében.