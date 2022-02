Aggódnak az európai bankok az orosz szankciók miatt, az amerikai bankok nem rezzentek meg

Nehéz időkre számítanak az európai bankok most, hogy fokozódik az orosz-ukrán konfliktus és egyre több szankciót jelentenek be Oroszországgal szemben. Mindeközben az amerikai bankok vezetői nyugodtabbak, az ő tevékenységeiket kevésbé érintik a szankciók, mivel elhanyagolható kitettséggel bírnak Oroszországban – írja a Reuters.

Amióta 2014-ben az oroszok annektálták a Krím-félszigetet, az Egyesült Államok és az Európai Unió több orosz magánszemélyt is feketelistára tett egyéb szankciók kiszabása mellett, így az amerikai bankok igyekeztek azóta minél inkább leépíteni orosz kitettségeiket. Ezért is lehet, hogy az ottani bankok kevésbé aggódnak az oroszokra kivetett szankciók saját tevékenységükre vonatkozó hatásai miatt, sokkal inkább foglalkoztatja őket mindennek a piaci hatása és a geopolitikai feszültség.

Európán belül elsősorban az osztrák, olasz és francia bankok rendelkeznek a legnagyobb kitettséggel Oroszországban, így azok már hetek óta aggódnak az oroszokkal szembeni globális szankciók tevékenységükre való hatásaitól.

Az HSBC piaci fertőzésről beszélt, az osztrák Raiffeisen Bank International pedig krízistervet alakított ki arra az esetre, ha elfajulnának a dolgok. A brit nagybank szerint a piaci hatása mindennek akkor is jelentős lesz, ha nevezetesen az HSBC csak minimális kitettséggel bír az orosz piacon.

A holland ING, amelynek kiterjedt jelenléte van Oroszországban, jelezte, hogy egy tovább fokozódó konfliktusnak jelentős negatív következményei lehetnek. Egy dán nyugdíjalap pedig azt mondta, hogy egyből leállna az új orosz befektetésekkel, ha Putyin bevonul Ukrajnába.

Az amerikai bankok mindeközben arra számítanak, hogy a globális szankcióknak nem lesz nagy hatása az amerikai pénzintézetek tevékenységére. A BIS adatai szerint az ottan bankoknak mindössze 14,7 milliárd dollárnyi követelése állt fent Oroszországgal szemben 2021 harmadik negyedévében.

A lapnak nyilatkozó banki források szerint az ottani pénzintézetek az utóbbi napokban már tanácskoztak a Biden adminisztrációval a szankciók kapcsán és azok esetleges hatásairól. Szóba került a források szerint az is, milyen hatása lenne a pénzügyi rendszerre, ha az orosz bankokat lekapcsolnák a SWIFT-rendszerről, de egyelőre ez nem tűnik egy valós forgatókönyvnek.

Kedden a britek voltak az elsők, akik szankciókat jelentettek be Oroszországgal szemben, amiért íz függetlennek ismerte el az Ukrajnához tartozó keleti területeket. Nagy-Britannia öt bankkal és három magánszeméllyel szemben jelentett be szankciókat, ez azonban meglehetősen enyhe visszavágás volt. Ugyanakkor Boris Johnson brit miniszterelnök azt mondta, hogy erősebb szankciók kivetését is kilátásba helyezi attól függően, mit lép Putyin.

Közben az Európai Unió is megállapodott egy közös szankciós listáról, amelyen több politikust, jogalkotót és hivatali embert tettek feketelistára, emellett az EU-s befektetőknek megtiltották az orosz államkötvények vásárlását, továbbá a szeparatista területekkel való kereskedelem korlátozását is bejelentették. A németek az Északi Áramlat 2 gázvezeték építési engedélyét fagyasztották be, amerikai oldalról pedig Joe Biden elnök jelentett be tegnap este pár, kevésbé ütős szankciót:

