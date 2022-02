Bankroham Oroszországban, csőd szélén a Sberbank Európában, higgadt lépések Magyarországon

A régió több országában is zárva tartanak ma a Sberbank fiókjai, megelőzendő az anyacég Sberbank Europe esetleges fizetésképtelenségéből származó negatív következményeket. Úgy tűnik, a felügyeletek idejében avatkoztak be, hogy mielőbb és minél jobban meg tudják védeni az európai leánybankok ügyfeleit az orosz anyabankot érintő sokktól. A tulajdonosváltás közepén lévő magyarországi Sberbanknál tudomásunk szerint elővigyázatosságinak mondható lépéseket tett az MNB a bank kérésére: hozzáférnek a pénzükhöz az ügyfelek, viszont számlaműveleteket, például átutalást hétfőn és kedden nem kezdeményezhetnek.

Szankciók az orosz bankok ellen

Az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada szombat éjszaka megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől. Egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák. Ezzel a nyugati hatalmak meghozták a szakértők szerint legsúlyosabbnak tekinthető gazdasági-pénzügyi szankciót, ami a szövetségbe összeállt országok gazdaságainak is fájni fog. A lépés célja, hogy elzárja ezeket az intézményeket a nemzetközi pénzügyi források áramlásától, és ez jelentősen korlátozza globális működésüket - mondta a német kormány szóvivője. Az EU-s közlemény nem nevesítette az orosz bankokat, hanem úgy szólt, hogy azokat érinti most a lekapcsolás, amelyeket eddig is sújtottak a korábbi szankciók, de szükség esetén bővíthetik az orosz bankok listáját (korábbi híradások a VTB-t, a Sovcombankot, a Novikombankot, a Promsvyazbankot és az Otkritie Bankot említették).

Bankroham Oroszországban

Egyre feszültebb az orosz bankszektor helyzete: hírügynökségi beszámolók szerint a múlt hét második felében már jelentős sorok alakultak ki a lakossági szolgáltatást végző bankok fiókjainál Oroszországban, és a háborús helyzet fokozódása miatt hétfőn ez még intenzívebb lehet, bár egyelőre nem egyértelmű, mely bankok és mikor tartanak zárva Oroszországban, a Sberbank pedig azt közölte, hogy semmilyen fennakadást nem tapasztal az ügyfelek tranzakcióiban és a partnerek fizetési rendszerében. A VEB Állami Fejlesztési Bank azt közölte, hogy a büntetőintézkedések nem akadályozzák meg az oroszországi projektek finanszírozását. A betétesek a rubel drámai esése miatt elsősorban az értékálló nyugati valutákért állnak sorba, de a bankok valutakészlete is véges. Péntek este még 83-nál zárt a dollár-rubel árfolyam, majd hétfő hajnalban 117,5-nél nyitott. A nagyjából 40%-os zuhanás a rubel esetében olyan, mintha hirtelen 500 forintos euróra ébredtünk volna.

A Sberbank részvényárfolyama 75% körüli mínusszal indította a mai napot is a londoni tőzsdén, az orosz tőzsde egyelőre nem nyitott ki.

Csődveszély Európában

Az Európai Központi Bank vasárnap este adott ki figyelmeztetést arról, hogy a Sberbank Russia 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalat, a Sberbank Europe AG, valamint a horvát és szlovén egységei „csődbe mennek, vagy valószínűleg csődbe mennek”. Nincsenek olyan intézkedések, amelyek reális eséllyel javítanák a bankcsoport és annak (bankunión belüli) leányvállalatainak helyzetét. Az Egységes Szanálási Hatóság (SRB), az Európai Unió szanálási szervezete bejelentette, hogy az orosz-ukrán háború hatásaként az ausztriai Sberbank Europe AG.-nál komoly fizetőképességi problémák alakultak ki.

A MAGYAR SBERBANKOT NEM ÉRINTI A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI PROBLÉMA, HANEM ANNAK ANYABANKJÁRÓL, A SBERBANK EUROPE-RÓL ÉS KÉT LEÁNYBANKJÁRÓL, A SZLOVÉNRÓL ÉS A HORVÁTRÓL VAN SZÓ.

Eladás közben jött

Nem tudni egyelőre, hogy az események miként érintik a Sberbank Europe magyarországi és több délkelet-európai leánybankjának eladását, amely jelenleg is folyamatban van. Ahogy arról tavaly ősszel többször is beszámoltunk, Miodrag Kostic, a szerb élelmiszeripar egyik legjelentősebb milliárdos szereplője vásárolná meg a Sberbank Europe több leánybankját is.

Két bankszünnap Magyarországon

Az MNB hétfőtől két bankszünnapot rendelt el a hitelintézet kérésére a magyar Sberbanknál. Ezen időszakban

az ügyfelek bankkártyás tranzakciókat végezhetnek (így például a készpénzfelvétel is lehetséges), és a számlájukra is érkezhet pénz, ám számlaműveleteket (például átutalást, csoportos beszedést) nem tudnak indítani.

A jegybank áttekinti a hitelintézet állapotát annak nyomán, hogy az uniós szanálási hatóság bejelentette az európai Sberbank (valószínű) fizetésképtelenségi helyzetét. A helyzet semmilyen hatással sincs a magyarországi pénzügyi intézményrendszer egyéb tagjaira, amelyek stabilan, a megszokott rendben szolgálják ki ügyfeleiket - hangsúlyozta az MNB vasárnap éjszaka megjelent közleményében, kiemelve a végszükség esetén 100 ezer euróig rendelkezésre álló betétbiztosítási védelmet is.

