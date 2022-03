Egy pillanat alatt levágják az orosz bankokat a világ bankrendszeréről, de mi következhet ezután?

Az orosz jegybank nyugati vagyonát befagyasztották, de a SWIFT-szankciók életbe lépésére – és egyes fontos részletekre – még várnunk kell, ugyanis a hétfőn este megjelent rendeletben egyelőre utóbbi még nem szerepel. Megnéztük, mit jelenthet a SWIFT-szankciók életbe lépése egyes forgatókönyvek esetén, milyen kerülőutak léteznek, az orosz illetve a kínai rendszer mennyire jelent alternatívát a SWIFT-re.

Az EU-s közlönyben megjelent rendeletek egyelőre nem foglalkoznak az egyes orosz bankokra belengetett SWIFT-rendszerből való kizárással, erre vonatkozóan nem rendelkezett a friss csomagról szóló rendelet, csupán annyit jegyeznek meg, hogy

az Európai Tanács javasolja, hogy további személyek elleni és gazdasági szankciós csomagokat készítsenek elő.

A rendelet most elsősorban a jegybanki számlák blokkolásával foglalkozik, mely tulajdonképpen nem egy SWIFT-tiltás, hanem egy olyan jogi lépés, amely megtiltja a pénzintézeteknek, hogy az orosz jegybank rendelkezzen a vagyona felett. Emellett az orosz repülőgépek EU-s légtérből való kitiltásáról rendelkeznek.

De mi is az a SWIFT?

Az 1973-ban alapított SWIFT rendszer volt a válasza a bankoknak arra kérdésre, hogyan lehet az egész világra kiterjedő hálózaton keresztül pénzt mozgatni a bankszámlák között. A platform durván 2500 bank tulajdonában áll, Belgiumban, Brüsszelben van a székhelye, és évente sok száz milliárd dollárt mozgatnak meg vele a bankok. A SWIFT nem egy klasszikus értelemben vett átutalási vagy klíring rendszer, nem a „nemzetközi Giro Zrt.”, hanem egy üzenetküldő hálózat, amin keresztül a levelező banki rendszerbe csatlakozott több mint 200 országban jelen lévő 11 ezer bank fizetési kérelmeket, fizetési jóváhagyásokat, devizaváltásokat és más típusú üzeneteket küld egymásnak. A Bloomberg témába vágó cikke szerint a SWIFT nem más, mint a bankok globális Gmail-rendszere, azaz egy telekommunikációs eszköz, melyen keresztül naponta 42 millió üzenet cserélt gazdát tavaly.

Kitiltanak egyes bankokat a SWIFT-ből – De kiket?

A hétvégi nyilatkozatok alapján azt biztosra vehetjük, hogy a SWIFT bankközi üzenetküldő rendszeréhez egyes orosz bankok (illetve az ügyfeleik) nem férhetnek majd hozzá. De az már a rendelet részleteiből fog kiderülni, hogy ez a levágás miképpen történik meg, és nyitva maradnak-e kiskapuk.

Egyelőre arról van szó, hogy a korábban nevesített bankokat érinti majd a SWIFT-szankció, és ehhez a listához adhatnak még hozzá újabb bankokat, de a teljes orosz pénzügyi rendszer kitiltásáról még nem szólnak a nyilatkozatok. Az utolsó, vasárnapi szankciókról szóló közlemény úgy szól, hogy azokat érinti majd a lekapcsolás, amelyeket eddig is sújtottak a korábbi szankciók, de szükség esetén bővíthetik az orosz bankok listáját (korábbi híradások a VTB-t, a Sovcombankot, a Novikombankot, a Promsvyazbankot és az Otkritie Bankot említették). Az Egyesült Államok eddig 5 bankot szankcionált, köztük a VTB-t.

Tegnap kora délután nagyon fontos jelzést tett a német gazdasági minisztérium szóvivője, jelezte, hogy „vannak még rá csatornák, hogy Németország ki tudja fizetni az oroszoknak a gázszámláját”.

A SWIFT-től is érkezett egy jelzés, mely szerint meg fogják tenni a szankciókban rögzített lépéseket, de jelenleg arra várnak, hogy az erről szóló részleteket, a szankcionáltak listáját, a jogi instrukciókat megosszák velük.

A részletekben rejlik az ördög

Az egyik nagyon fontos részletkérdés, hogy a rendelet - amire a SWIFT is vár - csak a SWIFT-rendszer használatát tiltja meg a szankcióval érintett intézményeknek, vagy másképpen sem léphetnek üzleti kapcsolatba majd a szankcionált bankkal vagy egyes ügyfeleikkel az Oroszországban jelen lévő más (nem szankcionált) pénzintézetek.

Ha előbbi mellett döntenek, akkor nyitva hagynak egy kiskaput, mely ugyan továbbra is bonyolulttá teszi a nemzetközi tranzakciók végrehajtását, de nem vágja el teljesen a szankcionált bankot sem a nyugati világ bankrendszerétől.

A pénzforgalmat jól ismerő forrásunktól úgy tudjuk, hogy ha „csak” a SWIFT-ből tiltják ki a szankcionált pénzintézeteket, akkor az egyik lehetséges „kerülőút”, hogy például egy nem szankcionált bank segítségével, más telekommunikációs vonalon, telefonnal, faxszal, manuális úton hajtanak végre nemzetközi tranzakciókat a megbízásukból. Ez nagyon nehézkessé, bonyolulttá, időigényessé és bizonytalanná teszi a folyamatot, de a kommunikációt képesek lehetnek megoldani.

A SWIFT-ben a tranzakciók feldolgozása automatikusan történik, az oroszországi SWIFT-tranzakciók pontos számát nem ismerjük, de az biztos, hogy olyan mennyiségű tranzakcióról van szó bankonként is, amelyet képtelenség lenne élő erővel manuálisan feldolgozni. Vagyis csak a legfontosabb, legnagyobb értékű tranzakciók feldolgozása történhet meg reálisan manuálisan ezen a kerülőúton – tudtuk meg forrásunktól. Ebben az esetben számolni kell a kiberbiztonsági kockázatokkal is, ugyanis nem véletlenül a SWIFT zárt, biztonságos rendszerén zajlik a bankközi kommunikáció, egy adathalász támadásnak, a tranzakciók lehallgatásának óriási kockázata lenne.

Egy szankcionált bank ügyfelei egyszerűen besétálhatnak egy másik bankhoz, amelyet nem érint a szankció, és itt nyitnak számlát, és innentől kezdve újra utalhatnak külföldre és fogadhatnak pénzt külföldről. Persze ebben az esetben a nem szankcionált pénzintézet – például egy nyugati bank helyi fióktelepe – a szigorú belső szabályzata alapján is dönthet úgy, hogy nem enged számlát nyitni az orosz ügyfélnek a kockázatkezelési előírásai alapján. Az is szűk keresztmetszet lehet, hogy ez esetben nagy mennyiségű számlanyitást kellene végrehajtania.

Ha nevesítenék a szankcionált vállalatokat és személyeket - ahogy ezt tették már Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter esetében - akkor

a szankcionált ügyfelekkel illetve a szankcionált bankokkal biztosan nem fognak üzletelni a szankcióval nem érintett bankok.

Az orosz alternatíva

2014-ben egyszer már megfenyegették Oroszországot a SWIFT-ről való levágással, akkor ennek lehetősége a Krím annektálása miatt merült fel.

Ezután az orosz vezetés elkezdte kiépíteni a saját megoldását (SPFS), hogy a SWIFT-től való függéségét csökkentse. Az orosz bankokon túl ebbe az új rendszerbe külföldi bankokat is bevontak, ám így is jelenleg csak mintegy 400 tagja van az orosz rendszernek. Az egyik félelem a nyugati hatalmak részéről az volt a SWIFT-szankció kapcsán, hogy ezáltal az alternatív rendszerek is népszerűbbé válhatnak, és megrendülhet a SWIFT-be vetett bizalom.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 23. Egy szempillantás alatt lekapcsolhatják Oroszországot a globális bankrendszerről, ami nagyon fájhat Putyinnak

Az Euler Hermes hitelbiztosító és az Allianz Research elemzői azt írták minapi közleményükben, hogy a manapság az összes oroszországi pénzügyi forgalom 20 százaléka bonyolódik az SPSF-en keresztül, de a rendszer többé-kevésbé képes lenne kiszolgálni az orosz kereskedelmet és a határon túli forgalmat is.

Ugyanakkor a legtöbb szakértői vélemény szerint a SWIFT-nek jelenleg nincs igazi alternatívája, azaz nincs még egy olyan globális banki üzenetküldő rendszer, amely rövid távon sikeresen kiválthatná.

Az Autonomous Research elemzői a SWIFT-szankció kapcsán azt írták, az SPFS hálózaton rubel-tranzakciók zajlanak, és a külföldi (azaz nem orosz) bankok között leginkább a volt Szovjetunió országainak (FÁK) bankjai csatlakoztak a rendszerhez. Becsléseik szerint az orosz export-import durván 794 milliárd dollárt tett ki. Mivel a jelenlegi tervek szerint csak néhány bankot vágnak le a rendszerről, ennek a forgalomnak csak egy kis részét érintheti a SWIFT-ről való levágás.

Kína is rendelkezik egy nemzetközi bankközi üzenetküldő rendszerrel (Chinese Cross-Border Interbank Payment System – CIPS), ám ezen elsősorban jüan tranzakciók zajlanak. És ahhoz, hogy a rendszeren keresztül tranzakciós üzeneteket fogadjanak, a külföldi banknak kapcsolódnia kell a rendszerhez, ám ez a nyugati bankok esetében meglehetősen valószínűtlen lépés lenne a jelenlegi helyzetben.

A címlapkép forrása: Getty Images.