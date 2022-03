Bedőlt a magyar Sberbank, honnan lesz pénz a betétesek kártalanítására?

88,5 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezik az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA), a Portfolio becslései szerint azonban ennek többszöröse, legalább 300 milliárd forintnyi betét vár kártalanításra a végelszámolás alá került Sberbanknál. Az OBA megerősítette: várhatóan igénybe veszik az MNB ilyenkor rendelkezésre álló áthidaló hitelét, illetve új forrás bevonása is várható.

A Portfolio megkeresésére az Országos Betétbiztosítási Alap az alábbiakat közölte:

a 10 napos kártalanítási időszak már ma, vagyis március 2-án a kezdetét veszi,

jelenleg 88,5 milliárd forint az OBA vagyona , amelyet magyar állampapírban tart,

az aktuális banki adatokból lehet majd megállapítani, hogy mekkora betétesi kört és mekkora betétállományt kell kártalanítani a Sberbank Magyarország Zrt.-nél, ezzel kapcsolatos becsléseket az OBA nem tesz közzé,

az OBA várhatóan igényelni fog MNB áthidaló finanszírozást is a kártalanításhoz (erre egyébként tudomásunk szerint a kártalanítást követő 3 hónapos lejáratra lehetősége, ezt piaci hitelfelvétellel, kötvénykibocsátással és/vagy a tagbanki betétbiztosítási díjak megemelése segítségével tudná refinanszírozni),

jelenleg nincs az OBA-nak kötvény- és hiteltartozása, de a Sberbank betéteseinek kártalanítása miatt várható új forrás bevonása.

2020 végén 356 milliárd forintos betétállománnyal rendelkezett a Sberbank Magyarországon (ez a teljes belföldi banki betétállomány 0,78%-át jelentette az MNB adatai alapján), de nem tudni

egyrészt, hogy 2022 februárjáig ez mennyivel nőtt, az elmúlt napokban pedig az orosz-ukrán háború, illetve az Oroszország elleni szankciók hatására ez mennyivel csökkent (hiszen pl. bankkártyával a szerződés szerinti limit erejéig lehetett pénzt felvenni),

másrészt azt sem tudni, hogy ebből mennyit tesz ki az ügyfelenként 100 ezer euró feletti rész, illetve a kártalanításra nem jogosultak betétei.

Nemcsak a likviditási, hanem a tőkehelyzete is megrendült a magyarországi Sberbanknak, ugyanis egy nagy összegű betéte ragadt bent anyabankjánál, a végelszámolás alá került osztrák Sberbank Europe-nál. A felügyelet próbálkozott a szanálási eszköztár egyéb elemeivel is, de ezek feltételei nem teljesültek, továbbá nem talált rövid időn belül átvevő intézményt a felügyelet a bankra, így kénytelen volt a végelszámolás mellett dönteni - jelentette be Kandrács Csaba, az MNB alelnöke a felügyelet szerda reggeli online sajtótájékoztatóján. Az OBA a jogosult ügyfeleket 100 ezer eurónak megfelelő forintösszegig, vagyis mintegy 37 millió forintig 10 napon belül kártalanítja.

A 100 ezer euró feletti betétekre is várható térülés később, a végelszámolási folyamatból. A hitelállomány jó minőségű, így vélhetően lesz rá vevő, a hiteladósok várhatóan egy másik bankhoz kerülnek át, hitelüket természetesen továbbra is törleszteni érdemes.