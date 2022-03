Ez az egész az OTP-nél már többről szól, mint Oroszország és Ukrajna

Nagy Viktor 2022. március 02. 14:30

Négy hónap alatt az OTP elveszítette az értéke felét, csak az elmúlt három hétben 2300 milliárd forinttal csökkent a piaci értéke. A bankcsoport tőkehelyzete a menedzsment és az MNB szerint is bivalyerős, és az extrém forgatókönyvek megvalósulása esetén is erős marad a bank. A befektetők viszont nem ezt árazzák, az elmúlt napokban pánikszerű eladásokat láttunk, kevés olyan részvény volt a régióban, amit annyira büntettek, mint az OTP-t, ráadásul a forgalom is kiugró, vélhetően nagy szereplők is kitáraztak. Nagyon úgy tűnik, hogy az orosz-ukrán háborún túlmenően sok mást, a háború esetleges továbbterjedését, erőteljes régiós gazdasági lassulást, stagflációt, a potenciális EKB kamatemelések elmaradását, a Sberbank európai csődjének áttételes hatásait is árazzák a befektetők.