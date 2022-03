Vége a magyar Sberbanknak, megjelentek a tudnivalók

Portfolio 2022. március 02. 08:23

Nemcsak a likviditási, hanem a tőkehelyzete is megrendült a magyarországi Sberbanknak, ugyanis egy nagy összegű betéte ragadt bent anyabankjánál, a végelszámolás alá került osztrák Sberbank Europe-nál. A felügyelet próbálkozott a szanálási eszköztár egyéb elemeivel is, de ezek feltételei nem teljesültek, továbbá nem talált rövid időn belül átvevő intézményt a felügyelet a bankra, így kénytelen volt a végelszámolás mellett dönteni - jelentette be Kandrács Csaba, az MNB alelnöke a felügyelet szerda reggeli online sajtótájékoztatóján. Az OBA a jogosult ügyfeleket 100 ezer eurónak megfelelő forintösszegig, vagyis mintegy 37 millió forintig 10 napon belül kártalanítja. A hitelállomány jó minőségű, így vélhetően lesz rá vevő, a hiteladósok várhatóan egy másik bankhoz kerülnek át, hitelüket természetesen továbbra is törleszteni érdemes.