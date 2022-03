Sberbank-csőd: újabb tudnivalók jelentek meg a betétesek kártalanításáról

A Magyar Nemzeti Bank 2022. március 2-i, szerdai hatállyal vonta vissza a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte a hitelintézet végelszámolását. A törvényi előírás szerint az OBA-nak 10 munkanapja van a kártalanítás betétesek rendelkezésére bocsátásához. Az OBA betétesenként főszabály szerint a kártalanítás kezdő napját megelőző napi MNB árfolyamon számolva

legfeljebb 38 047 000 forint értékben fizet kártalanítást azon betétesek részére a tőke- és a kamatösszeg után, akiket a Sberbank a pénzmosás elleni törvény szerint azonosított.

Közlése szerint az OBA 2022. március 3-án kezdi és 10 munkanapon belül, azaz 2022. március 18-ig a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást.

Abban az esetben, ha a betétes a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget meghaladó vagy az OBA által nem biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a hamarosan meginduló végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni – közölték.

A kártalanítás rendelkezésre bocsátása érdekében a betéteseknek igénybejelentést nem kell tenniük. Az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket és arról személyre szóló értesítést küld a betétes Sberbanknál bejelentett állandó lakcímére, illetve székhelyére.

Ezen túlmenően a kártalanítás módjáról, a kifizetések megkezdéséről az OBA a honlapján, a sajtóban közzétett, valamint a Sberbankban kifüggesztett közlemények útján tájékoztatja a betéteseket. A Sberbank betéteseinek kártalanításával kapcsolatosan az OBA a következő napokban részletes tájékoztatást ad honlapján (www.oba.hu), valamint a Sberbank honlapján elhelyezett közleményekben – ismertették.

A kormány vissza nem térítendő támogatást nyújt több magyar önkormányzatnak, amelyek érintettek a Sberbank Magyarország végelszámolása miatt és nem jutnak a pénzükhöz.

88,5 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezik az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA), a Portfolio becslései szerint azonban ennek többszöröse, legalább 300 milliárd forintnyi betét vár kártalanításra a végelszámolás alá került Sberbanknál. Az OBA megerősítette: várhatóan igénybe veszik az MNB ilyenkor rendelkezésre álló áthidaló hitelét, illetve új forrás bevonása is várható.

Nemcsak a likviditási, hanem a tőkehelyzete is megrendült a magyarországi Sberbanknak, ugyanis egy nagy összegű betéte ragadt bent anyabankjánál, a végelszámolás alá került osztrák Sberbank Europe-nál. A felügyelet próbálkozott a szanálási eszköztár egyéb elemeivel is, de ezek feltételei nem teljesültek, továbbá nem talált rövid időn belül átvevő intézményt a felügyelet a bankra, így kénytelen volt a végelszámolás mellett dönteni - jelentette be Kandrács Csaba, az MNB alelnöke a felügyelet szerda reggeli online sajtótájékoztatóján. Az OBA a jogosult ügyfeleket 100 ezer eurónak megfelelő forintösszegig, vagyis mintegy 37 millió forintig 10 napon belül kártalanítja. A hitelállomány jó minőségű, így vélhetően lesz rá vevő, a hiteladósok várhatóan egy másik bankhoz kerülnek át, hitelüket természetesen továbbra is törleszteni érdemes.

