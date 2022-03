Csányi Sándor is megszólalt az ukrajnai háborúval kapcsolatban - Marad az OTP Ukrajnában és Oroszországban is

Ma hajnalban tette közzé legfrissebb beszámolóját az OTP, amiből kiderült, hogy tavaly rekordszintre emelkedett az OTP bevétele és profitja, a tőkehelyzet pedig erős, de az is, hogy a bankcsoportnak nem elhanyagolható kitettsége van Ukrajnában és Oroszországban. Az aktuális helyzettel és a kilátásokkal kapcsolatban Csányi Sándor, a bank elnök-vezérigazgatója és Bencsik László, vezérigazgató-helyettes beszélt a ma reggeli sajtótájékoztatón.

Jól teljesítettünk, nem szeretnénk szó nélkül elmenni a tavalyi eredmény mellett. Tavaly rekorderedményt ért el az OTP, ez két tényezőnek tudható be, nőtt a működési eredmény és drasztikusan csökkent a céltartalék, kezdte beszédét Csányi Sándor. A bank tőkemegfelelése kimagaslik a magyar mezőnyből, de a régióban is kiemelkedő, likviditási szempontból a bank rendkívül stabil. Az operatív likviditási tartalék 3341 milliárd forint.

Nem csak Magyarországon, de a többi operációban is jól teljesített az OTP, vette át a szót Bencsik László. Szerbiában volt a legnagyobb a növekedés, négyszeresére nőtt az eredmény, de kiemelkedő volt Horvátország, Oroszország és Ukrajna is. A gazdasági környezet kedvezően alakult, dinamikus volt a gazdasági növekedés. A tartalékolásban is konzervatív volt az OTP, más régiós bankokhoz képest is. A nem teljesítő hitelek aránya folyamatosan csökken.

A járvány előtti dinamikához tért vissza tavaly a hitelportfólió bővülését tekintve, különösen dinamikus volt a növekedés Magyarországon, a vállalati hitelek 21 százalékkal nőttek, de dinamikus volt a növekedés Ukrajnában is, ebből a szempontból is rendkívül szomorú, hogy jelenleg mi történik az országban, mondta Bencsik László.

A betétállomány is jelentősen nőtt,

nem cél, hogy növeljük a likviditásunkat, de jó, ha likvidek vagyunk,

emelte ki Bencsik László.

Több évtizedes tudatos építkezésnek tudható be a tavalyi eredmény, az OTP bankcsoport talán a legerősebb menedzsmenttel rendelkezik, fiatalok és középkorúak alkotják, és van egy tudatos menedzsment utánpótlási terv, ahol minden vezetőnek 2-3 utóddal kell rendelkeznie, akinek nincs ilyen utódja, az nem maradhat meg a bankban, mondta a bankvezér. A külföldi leányvállalatoknál is igaz ez, különösen igaz ez Oroszországra és Ukrajnára is, fiatal, erős menedzsment van ott is. Ukrajnában az ügyfelek kiszolgálása most is folyik, átlagosan 42 fiókjuk van nyitva, a dolgozók bejárnak, emelte ki a bankvezér.

Dúl a háború, más problémát nem látunk,

mondta Csányi Sándor.

Oroszország is érintett a szankciók miatt, a kollégák ott is helytállnak, rubellikviditása van a banknak, a probléma a dollárlikviditás drága elérhetősége.

Bízom benne, hogy nem a magyar kisbefektetők adták el az OTP részvényeiket, hiszen semmi nem indokolta az áresést, ami bekövetkezett. Bízunk benne, hogy a tegnapi áremelkedés nem csak átmeneti volt. A számok is azt mutatják, hogy a külföldi befektetők adtak el az elmúlt hetek esésében,

mondta Csányi.

Miért gondolom, hogy mind a két országban van az OTP-nek jövője? Itt a bankvezér felsorolta, hogy mekkora a kitettség a két országban:

Ha ezeket a számokat nézzük, akkor legfeljebb 15 százalékos hatás lehet indokolt a korábbi részvényárfolyamhoz képest, ennél viszont jóval nagyobbat esett a részvényárfolyam.

Ha elveszítenénk mindent, akkor a CET1 tőke 16,9-ről 15,4 százalékra esne, ami még mindig megfelelő stabilitást jelent.

Mi az, ami a legbiztatóbb? Február 23 óta 4 százalékkal nőttek a betétek, Oroszországban 11 százalékkal, miközben más bankok automatáinál több száz méteres sorok alakultak ki, az OTP iránt megvan a bizalom mind a két országban.

Arra számítunk, hogy mind a két országban hosszú távon is jelen marad az OTP,

emelte ki Csányi.

Persze rövid távon nem növelik tovább ezekben az országokban a kockázatot, de a tőke és likviditási helyzet nem is igényli ezt.

