Erőtől duzzad az OTP, így kell nekimenni egy válságnak

Nagy Viktor 2022. március 04. 06:32

Ukrajnában háború van, Oroszország korábban soha nem látott szankciókat kapott, az OTP-nek pedig mind a két országban van bankja. Ez mozgat most mindent, vélhetően ez köti le a menedzsment energiáinak nagy részét, és ez rángatja az OTP árfolyamát is. Kijött a bank legfrissebb gyorsjelentése, amiből pontosabb képet kaphatunk arról, mit veszíthet, mennyit bukhat az OTP Ukrajnában és Oroszországban. Nem keveset. A jó hír viszont az, hogy a bankcsoport tőkehelyzete erős, és a legrosszabb forgatókönyvek megvalósulásával is az maradhat. 2021 sok szempontból rekordév volt az OTP-nél, csúcson a hitel- és betétállomány, rekordszinten a bevétel és a profit, még az ukrán bank is rekordprofitot szállított, ha valahogy, akkor így érdemes nekimenni egy válságnak. Ha nem lenne a háború, egy ilyen gyorsjelentésre szépen emelkedhetne az OTP árfolyama, de most éppen lángokban áll egy ukrán atomerőmű, nehéz erre mit mondani.