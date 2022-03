Tökéletes pénzügyi vihar készülődik Oroszországban, nincs igazi alternatíva a globális kártyarendszerekre

A Mastercard, a Visa és az American Express is „felfüggeszti oroszországi tevékenységét” az Ukrajnában zajló orosz hadművelet miatt. A kártyás tiltás bár önmagában nem rengetne meg egy stabil pénzügyi rendszert, mivel a banki ügyfelek a bőrükön tapasztalják meg a fizetési tiltásokat, könnyen lehet, hogy a lépés komolyan hozzájárul az Oroszországban amúgy is felkorbácsolt pánikközeli hangulat további romlásához. Hiába készültek az oroszok évek óta erre, és oldották meg a belföldi kártyaforgalom zavartalanságát, nincs valódi alternatívájuk egy globális kártyás rendszerre. Az újabb és újabb szankciók, a nyugati cégek kivonulása, az összeomló devizapiac, a pénzváltók korlátozása és a háborús félelem összességében létrehozhatja a tökéletes pénzügyi vihart Oroszországban.

Kártyatársasági felfüggesztések

Mint arról beszámoltunk, a Visa a napokban le fog állítani minden tranzakciót Oroszországban: az ország területén kívül működő pénzintézetek által kiállított Visa bankkártyák nem fognak többé működni Oroszországban, illetve az orosz bankok által kiállított bankkártyák sem külföldön.

A Mastercard hasonló bejelentést tett, megszünteti az orosz bankok által kiállított bankkártyák hálózati támogatását, a külföldön kiállított Mastercard bankkártyák nem fognak működni az orosz üzletekben, illetve ATM-ekben.

Az American Express később szintén közölte: a világban kibocsátott kártyái nem működnek a jövőben Oroszországban sem a kereskedelemben, sem bankautomatákban. Az Oroszországban orosz bankok által kibocsátott kártyák pedig az országon kívül nem fognak működni az American Express hálózatában.

A kártyatársaságok egyébként már korábban felfüggesztették tranzakcióikat a nyugati szankciós listára került orosz bankokkal. A fenti tiltások vonatkoznak a kártyás mobilfizetésekre is (Apple Pay, Goolge Pay és társaik) és a külföldi online kártyás fizetésekre is.

A belföldi kártyás elszámoló rendszer

Az orosz kártyás tranzakciók belföldön nem szűnnek meg, a Visa, Mastercard és AmEx kártyák a lejáratukig használhatók maradnak itt, ugyanis a tranzakciókat az orosz jegybank tulajdonában álló belföldi kártyarendszerben, a Mirben számolják el (a kártyatársaság ha akarnák, se tudnák letiltani a belföldi tranzakciókat).

Ez nem olyan kivételes helyzet, mint első látásra tűnhet, a világon több példa van arra, hogy a belföldi tranzakciókra saját kártyás rendszerben számolják el.

Legtöbbször nem elsősorban a külföldi függés megszüntetése érdekében lépnek erre az útra az országok, hanem üzleti, felügyeleti okokból. Kellően sok tranzakció és a megfelelő szakmai tudás megléte esetén üzletileg is racionális, kiberbiztonsági és prudenciális szempontból még szorosabban felügyelhető megoldás lehet egy saját kártyás (sokszor saját belföldi kártyával megtoldott) elszámolási rendszer.

Korábban még Magyarországon is volt arról szó, hogy létrehoznak egy saját kártyás rendszert, ugyanakkor ezt az ötletet egyelőre elvetették, mert az üzletileg fenntartható működtetéshez a magyarországi tranzakciós volumen valószínűleg alacsony lenne.

Oroszországban azonban elsősorban politikai döntés volt, hogy létrehozzák az orosz kártyás elszámolási rendszert, a Mirt. Krím annektálása után már megfenyegették Oroszországot a most látottakhoz hasonló pénzügyi szankciókkal, kártyás tiltást is bevezettek, ezért Moszkva már akkor elkezdett a pénzügyi függetlenedésén dolgozni (több kevesebb sikerrel).

A három kártyatársaság jelentős kártyaportfólióval rendelkezik Oroszországban, ugyanakkor messze nem minden kártya az ő brandjük alatt fut. Az első Mir-kártyákat a Sberbank bocsátotta ki 2015-ben, a sok tekintetben legnagyobbnak számító orosz pénzintézetet a többi orosz bank is követte:

2021 októberében már 100 millió Mir-kártyát bocsátottak ki.

A Mir-plasztikokat már egyes külföldi szolgáltatók is elfogadják, 2016-ban például a kínai online kereskedő platform, az AliExpress lépett erre az útra, de az Oroszországban leánycégekkel jelen lévő külföldi tulajdonú cégek, például a Mc’Donalds is elfogadja orosz éttermeiben (igaz, nemrégiben másokhoz hasonlóan ők is felfüggesztették a helyi működésüket).

A Mir-rendszerét egyes külföldi piacokon is bevezették: Örményországban, Törökországban, Üzbegisztánban működik, és tervben volt a bevezetése az egyesült Arab Emírségben, Bulgáriában és Thaiföldön. De a kártyatársaságok még így is jelentős pénzügyi turbulenciát okozhatnak Oroszországban, ugyanis

2020-ban Oroszországban a bankkártyás fizetések mintegy 74 százalékát a Visa és a Mastercard kártyáin keresztül bonyolították a Nilson Report adatai szerint.

A Mir saját adatai szerint az oroszok több mint fele rendelkezett 2021 szeptemberében Mir-kártyával, és a Mir-kártyatranzakciók a teljes forgalom 32 százalékára rúgtak.

Unionpay

Több orosz bank bejelentette, hogy a kártyatársasági felfüggesztések miatt mérlegelik, hogy a kártyaportfóliójukat Unionpay-plasztikokra cserélik, ez lenne a másik alternatíva a nyugati kártyákra. Ám fontos, hogy

egy sokmilliós kártyaportfólió lecserélése a leggyorsabb ütemet feltételezve is minimum hónapokba, ha nem évekbe kerülhet.

És ez jelentős adminisztratív és kártyakibocsátási költséget is jelent a bankoknak, nem beszélve arról, hogy az Unionpay-kártyák nem képesek helyettesíteni egy globális lefedettséggel rendelkező Visa vagy Mastercard kártyát. Az Unionpay kártyákkal a világ teljes kártyás forgalmának már közel harmadát hajtották végre 2020-ban.

Ám az impozáns szám ellenére az Unionpay elsősorban a hatalmas kínai piac kiszolgálását végzi. Az elmúlt években a Visa és a Mastercard komoly versenytársává nőtte ki magát, de még mindig főleg a belföldi piacuk a legfontosabb terepük. Az Unionpay a szinte teljesen csak belföldi piacra kitalált Mir-nél azért nagyobb elérést biztosít globálisan, egyre több külföldi piacon – így Magyarországon is – terjeszkednek. Összesen már 180 országban használhatók az Unionpay kártyái, de általában egy-egy piacon nem minden terminálon lehet velük fizetni, hanem csak ott, ahol az elfogadóval már élő szerződésük van. Az Unionpay emellett több kisebb kártyás fizetési hálózattal kötött megállapodást az elfogadás szélesebbé tétele érdekében, így többek között az orosz Mir-rendszerrel is élő szerződésük van.

E-kereskedelem

Azok az oroszok, akik online szeretnének külföldi boltban vásárolni, azok ezt ma már csak a globális viszonylatban korlátozottan használható Mir vagy Unionpay kártyáikkal tehetik ezt meg. Az orosz belföldi e-kereskedelem a járvány alatt szélesebb körben vált népszerűvé, míg a nemzetközi e-kereskedelmi volumen megtorpant, ám a járvány előtti években a határon átnyúló e-kereskedelem is gyors növekedést mutatott.

2021-ben a belföldi e-kereskedelemi forgalom 3226 milliárd dollárra rúgott, míg a nemzetközi e-kereskedelem 519 milliárd dollárt tett ki a Statista adatai szerint. Utóbbi tehát az a forgalom, melyet fájdalmasan érinthet a felfüggesztés.

Emellett azoknak az oroszoknak, akik külföldön élnek vagy épp ott tartózkodnak, szintén komoly érvágás, hogy nem férnek hozzá a "hazai" bankszámlájukon tárolt összeghez a kártyájukkal.

A „tökéletes” pénzügyi vihar

A kártyatársasági felfüggesztés hatása önmagában az orosz pénzügyi piacra a Mir és az Unionpay jelenléte, és a belföldi forgalom működőképessége miatt korlátozottan gyakorol közvetlen felforgató hatást.

De a többi pénzügyi és kereskedelmi szankcióval együtt hozzájárulhat a tökéletes pénzügyi vihar kialakulásához.

Emlékeztetőül a legfontosabb pénzügyi-gazdasági fejlemények:

Az orosz és a fehérorsz jegybank külföldi tartalékainak jelentős részét befagyasztották.

Dollár- és eurótranzakciók tiltása, exportkorlátozások.

Több orosz és fehérorosz bankot kitiltottak a SWIFT nemzetközi bankközi hálózatból, és a lista még bővülhet.

Piaci reakciók, kivonulások, önkéntes tiltások.

Amerikai olajimport tiltása.

Miközben a mélyben a rubel jegyzése, Oroszország államcsőd-közeli állapotban van, az orosz értékpapírpiacról menekülnek a befektetők, korlátozták a készpénzváltást, sorra vonulnak ki a nyugati cégek, a hírek szerint sokan hagyják el az országot és a fiókok és ATM-ek előtt kígyózó sorokról is érkeztek beszámolók, a kártyás felfüggesztés tetézheti az ideges piaci rakciókat, és jelentősen hozzájárulhat a pénzügyi rendszer megingásához.



A legtöbb szanckió a lakosság számára eddig virtuális volt, vagy a cégeket, a jegybankot érintette. Azonban ha egy banki ügyfél – bármilyen okból – azzal szembesül, hogy nem tud fizetni a kártyájával, annak nagyon könnye híre megy. Hiába harsogja az orosz propagandagépezet az egyszeri lakossági ügyfél fülébe, hogy stabil a bankrendszer, hogy nincs válság, és hogy a gonosz nyugat álhíreket terjeszt, ha a pénzét féltő lakosság megrohanja a bankokat. Nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok elszámították magukat, és hiába készültek a nyugati büntetőintézkedésekre, nem sikerült kellően szankcióállóvá tenni a bankrendszert.





