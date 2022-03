Megtudtuk: 147 milliárd forint jár vissza a Sberbank betéteseinek

146,8 milliárd forint az Országos Betétbiztosítási Alap kártalanítási kötelezettsége a végelszámolás alá került Sberbank betétesei számára – közölte a Portfolio kérdésére az intézmény.

Mint ismeretes, a 100 ezer euró alatti forintösszegnek megfelelő betétekről, illetve részösszegekről van szó, amelyek kártalanítására korábbi közlés szerint az OBA 150 milliárd forintnyi hitelt kap az MNB-től.

A 146,8 milliárd forintos összegből

84,9 milliárd forint a magánszemélyeknek,

61,9 milliárd forint pedig a cégeknek

jár vissza – ismertette az OBA a Portfolio megkeresésére. Az OBA azt is elárulta, hogy 65 158 kártalanítás alá eső betétese van a Sberbanknak, ebből

magánszemély típusú ügyfél 53 876 fő,

cég típusú ügyfél 11 143 db,

elhunyt ügyfél pedig 139 fő.

A betétesek legfrissebb tudnivalóiról itt írtunk:

Hogy mekkora volt az OBA teljes betétállománya, azzal kapcsolatban a végelszámolást végző PSFN válaszát várjuk még, ugyanakkor úgy tűnik, hogy az elmúlt hetekben már jelentősen csökkenhetett a betétállomány, hiszen 2020 végén még 356 milliárd forintos betétállománya volt a banknak, és nem valószínű, hogy a visszaesés jóval az orosz-ukrán háború előtt következett volna be. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a 100 ezer euró feletti betéti részek összege adja a különbözet nagy részét, a nem teljes kártalanítást kapó ügyfelek száma (főleg vállalatok) az MNB korábbi közlése alapján mintegy ezren lehetnek. Ők a végelszámolónál nyújthatják be hitelezői igényüket a 100 ezer euró feletti összegre.