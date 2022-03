Végre kiderült, hogy mikor kell venni OTP-t – Itt a tökéletes recept!

Van egy befektető, aki úgy olvassa az OTP grafikonját, mint nagyon kevesen. Aki több milliárd forintos téteket tesz, de nem akármikor. Ritkán lép, de akkor tökéletes időzítéssel. Nem ad el, csak vesz. Érdemes figyelni rá. Most újra lépett.

Az elmúlt években nagy utat járt be az OTP árfolyama, a 2008-as válság előtti 10 970 forintról másfél év alatt 1232 forintig esett, hogy onnan elinduljon a nagy menetelés, tavaly novemberben egészen 19 590 forintig emelkedett az OTP árfolyama, hogy onnan néhány hónap alatt lefeleződjön.

Voltak tehát nagy esések is, ezekben pedig rendszeresen feltűnt egy nagy vevő, aki egyszerűen nem tud hibázni.

Mutatjuk, hogy mikor és hol szállt be!

2016 március elején, egy masszív beszűkülésben vette a részvényeket, valahogy pont azelőtt, hogy kitört volna az árfolyam, és 2 hónap alatt több mint 20 százalékot emelkedett volna.

Aztán 2016 június végén újra vette az OTP részvényeit, sikerült elkapnia az ottani lokális mélypontot, ahonnan 8 hónap alatt 50 százalékot emelkedett az árfolyam.

2018-ban június és október között oldalazott az OTP árfolyama, akkor több alkalommal, júniusban, augusztusban és szeptemberben is vette az OTP-t, mintha csak érezte volna, hogy itt valami nagy dolog következik. Következett is, 2018 október és 2019 december között 60 százalékot emelkedett az OTP árfolyama.

A globális koronavírus-járvány kitörésekor masszív esés jött a tőzsdéken, az OTP értéke 2 hónap alatt lefeleződött. Az OTP nagy vevője március közepén itt is szinte tökéletes időzítéssel szállt be, nem kapta el az alját, de majdnem.

Aztán 2020 szeptember végén is volt egy kisebb korrekció az OTP piacán, ott is jött a nagy vevő, és hibátlan ütemérzékkel a nagy rali előtt lépett be, onnan 3 és fél hónap alatt közel 60 százalékot emelkedett az OTP árfolyama.

És akkor eljutottunk a mostani eseményekhez, az OTP árfolyama a tavaly novemberi csúcsról lefeleződött. Az OTP nagy vevője meg is érkezett a piacra, és hibátlan időzítéssel szinte az alján kezdett el vásárolni.

Az elmúlt évek trade-jei így néznek ki. Impozáns az időzítés.

Most már elárulhatjuk, Csányi Sándor szingapúri alapjáról, a Sertoriusról van szó.

Tipikus buy and hold befektető, a vételeit pedig a BÉT-en is közzéteszi, vagyis legkésőbb egy nappal a Sertorius vétele után mi is értesülhetünk az alap lépéséről. A vételek időzítése alapján egyértelmű, hogy használják a technikai elemzést, nem is akárhogyan, a több milliárd forint értékű pozíciókat szinte hajszálpontosan, fontos árfolyamszinteken, technikai alakzatoknál, sokszor erősen túladott piaci helyzetekben hajtják végre. A fenti példák alapján nekünk egyértelmű, hogy

érdemes figyelni, mikor lép be a piacra a Sertorius. Most is kijelölte a lokális mélypontot.