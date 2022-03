Sorozatos fiókbezárásra készül a brit óriásbank

A HSBC úgy döntött, hogy a pandémia által is hajtott digitalizációs hullám hatására bezárja az egyesült királyságbeli fiókjainak a tíz százalékát.

Az 510 fiókból álló hálózatból 69 fiókot zár be a bank, a cél pedig, hogy áttérjenek a költséges fizikai bankfenntartásról az olcsóbb online működésre.

A döntést az HSBC felmérései is alátámasztják, a bank szerint ugyanis az ügyfeleinek már kevesebb mint a fele használta aktívan a bankfióki szolgáltatásokat, 2017-óta pedig átlagosan 50 százalékot csökkent a fiókot látogatók száma.

A bank azt tervezi, hogy a megmaradó fiókokat tabletekkel látja el, a digitálisan kevésbé képzett ügyfeleknek pedig képzést nyújtanak. Azokon a helyeken, ahol a lakosság erősen függ a készpénztől, pénzkiadó automaták telepítését tervezi.

A legtöbb fiókot Londonban, Birminghamben, Manchesterben és Bristolban fogják bezárni. A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint 2012 és 2021 között a brit bankfiókok száma 11 300-ról kevesebb mint 7 000-re esett vissza.

A HSBC nincs egyedül a döntésével. Novemberben a TSB bejelentette, hogy 70 bankfiókot készül bezárni, és nyilvánosságra hozta, hogy a tranzakcióinak 90 százaléka már online csatornákon keresztül zajlik. A Metro Bank, amely alapvetően fizikai bankolásra alapozta az üzletmenetét, tavaly jelentette be az első fiókbezárását. A Lloyds bank is egy belső strukturális átalakítást jelentette be, amely vélhetően a digitális átállást szolgálja majd.

A digitális átállásnak természetesen elszenvedői is vannak, ők többnyire a vidéki közösségek és a digitálisan kevésbé képzett idősebbek, akiknek ezentúl átlagosan akár 6 kilométert is kell utazniuk az HSBC számításai szerint, ha személyes szolgáltatást szeretnének igénybe venni.

Ezeket a csoportokat az HSBC úgy próbálja segíteni, hogy több vidéki postán is elérhetővé tette a készpénzhozzáférést, egy olyan bankszövetség kötelékében, amely ezeket a hátrányos helyzetű csoportokat hivatott segíteni.

(Financial Times)

Címlapkép forrása: Shutterstock