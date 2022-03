Mi lesz az OTP-vel Oroszországban és Ukrajnában? Nyilatkozott a bank

Az OTP közzétett egy közleményt az orosz és az ukrán leánybankjával kapcsolatban, amiből kiderül, hogy a bankcsoport az orosz leánybank működését teljes mértékben alárendeli a nemzetközi szankciós előírásoknak, fokozatosan leépíti a vállalati hitelportfólióját, nem fektet orosz állampapírokba, illetve ezek forgalmazását a teljes nemzetközi OTP Csoportban felfüggesztette, az OTP Bank nem nyújt finanszírozást oroszországi leánybankja számára. Az ukrán leánybank tevékenységét továbbra is fenntartja a bankcsoport.

Mi lesz a leánybankokkal?

Az OTP közleményt tett közzé a honlapján, azt változtatás nélkül közöljük:

Azon dolgozunk, hogy az ország pénzügyi infrastruktúrája, így a gazdaság egésze működőképes maradjon a háborús körülmények között is. Ukrajnai leánybankunk tevékenységének fenntartása mellett több millió eurós támogatással, tárgyi adományokkal, munkatársaink és ügyfeleink körében indított több százezer euró értékű humanitárius adománygyűjtéssel, és 160 menekült elszállásolásával, ellátásával járulunk hozzá a válsághelyzet kezeléséhez.

Oroszországi leánybankunk működését teljes mértékben alárendeljük a nemzetközi szankciós előírásoknak. Fokozatosan leépítjük a vállalati hitelportfóliónkat, nem fektetünk orosz állampapírokba, illetve ezek forgalmazását a teljes nemzetközi OTP Csoportban felfüggesztettük. Az OTP Bank nem nyújt finanszírozást oroszországi leánybankja számára.

Folyamatosan mérlegeljük, hogy szükség van-e további változtatásokra az OTP Csoport oroszországi jelenlétével kapcsolatban. Minden lehetséges döntést számba veszünk, ezek között elemezzük az orosz piac esetleges elhagyásának feltételeit és következményeit is.

Bojkott, felszólítás a kivonulásra

Tegnap számoltunk be arról, hogy Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter felszólította a fogyasztókat, hogy bojkottálják azokat a nagy nemzetközi vállalatokat, amelyek még nem vonultak ki az orosz piacról. A nyugati cégek között az OTP-t is megemlítette a külügyminiszter.

A külügyminiszter szerint a nemzetközi vállalatoknak erkölcsi és pragmatikus okokból is el kell hagyniuk az orosz piacot. Oroszországban dolgozni egyrészt a jó hírnév csorbulását jelenti, másrészt az orosz gazdaság rohamosan közeledik az összeomláshoz, és a kormány gazdaságpolitikája egyre kiszámíthatatlanabbá válik, már az államosítás fenyegetése is elhangzott, mondta Kuleba.

A miniszter megjegyezte, hogy számos nagyvállalat van, amely még nem vonult ki Oroszországból. Ezek közé tartozik a Leroy Merlin, a Metro, az Auchan, a Spar, a Pirelli, a Bridgestone Tires, az Accor és az Intercontinental. A gépgyártás területén az OTIS Worldwide, a Honeywell, a Mohawk Industries és az Arconic. A kozmetikumok és kapcsolódó termékek terén az Oriflame, a Kimberly-Clark, a Koti, az Ecco, a Salvatore Ferragamo és a Philip Morris. Az élelmiszeriparban a Papa John's és a Kellogg's éttermek. Az egészségügyben a Bayer. A bankok közül a Raiffeisen, az OTP, a City Group, a Société Générale, az UniCredit és az Intensa Sanpaolo.

"Ismételten felszólítom őket, hogy a lehető leghamarabb hagyják el az orosz piacot, a többi kormányt és a fogyasztókat pedig arra, hogy bojkottálják ezeket a cégeket, amíg be nem szüntetik oroszországi működésüket" - mondta.

Az OTP marad Oroszországban és Ukrajnában

Persze az ukrajnai háborús helyzet és az Oroszországgal szembeni szankciók óráról-órára változnak, mégis érdemes felidézni, mit mondott Csányi Sándor az orosz és az ukrán leánybankkal kapcsolatban a március 4-én közzétett gyorsjelentés utáni sajtótájékoztatón.

Arra számítunk, hogy mind a két országban hosszú távon is jelen marad az OTP,

emelte ki akkor a bankvezér.

Persze rövid távon nem növelik tovább ezekben az országokban a kockázatot, de a tőke és likviditási helyzet nem is igényli ezt.

Nyilvánvalóan van olyan helyzet, amikor már mi is átgondolnánk a kivonulást, de nem szeretnénk veszteséget okozni a befektetőknek. Ha most kivonulnánk azonnal, akkor veszteséget okoznánk. További kockázatot viszont nem vállalunk, tehát nem arról van szó, hogy bármi történik is Oroszországban maradunk. A jelenlegi helyzetben még nem érné meg az OTP Csoportnak, hogy elhagyja Oroszországot. Ha hirtelen likviditási hiány lépne fel, és több százmillió dollárt kellene az orosz banknak biztosítani, hogy talpon maradjon, akkor ezt a kockázatot már nem vállalnánk, mondta Csányi Sándor.

Mekkora az OTP Ukrajnában és Oroszországban?

Ukrajna

Az ukrán bank összes eszközállománya 2021 végén 984 milliárd forint volt (csoporton belül 3,6%), nettó hitelei 614 milliárd forintot tettek ki (3,9%), a saját tőkéje 160 milliárd forint volt (5,3%). Az ukrán bankban lévő tőkebefektetés az OTP mérlegében 2021 végén nettó 105 milliárd forint könyv szerinti értéken szerepelt, goodwill nem áll fenn az ukrán operáció irányába, az már 2014-ben teljesen leírásra került. Az ukrán operáció felé fennálló csoportközi finanszírozás tavaly év végén 72, míg az ukrán bank által elhelyezett betéteket is figyelembevéve nettó 29 milliárd forint volt. 2022. február 28-i állapot szerint a bruttó finanszírozás összege 75, a nettó 9 milliárd forintnak megfelelő összegű volt. Az ukrán szub-konszolidált összes kockázattal súlyozott eszközérték (RWA) 1115 milliárd forint (6,7%). Az ukrán operáció hatása a konszolidált elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatóra (CET1) az OTP becslése szerint mintegy 27 bp a 2021 végi adatok alapján. A számítás figyelembe veszi a saját tőkét, a fennálló csoportközi finanszírozást, valamint az ukrán kockázattal súlyozott eszközértéket (RWA). Az ukrán operáció 2021-es korrigált adózott eredménye 39 milliárd forint volt, ami a csoport korrigált eredményének 7,9 százaléka.

Oroszország

Az orosz operáció összes eszközállománya 2021 végén 800 milliárd forint volt (2,9%), nettó hitelei 621 milliárd forintot tettek ki (3,9%), saját tőkéje 241 milliárd forint volt (7,9%). Az orosz bankban lévő tőkebefektetés az OTP mérlegében 2021 végén nettó 74 milliárd forint könyv szerinti értéken szerepelt. Az orosz operáció felé fennálló csoportközi finanszírozás 2021. végi összege bruttó 73, azorosz bank által elhelyezett betéteket is figyelembe véve nettó 14 milliárd forintnak megfelelő összeg volt. 2022. február 28-i állapot szerint a bruttó finanszírozás összege 52 milliárd forintnak megfelelő összegű volt, mely megegyezett a nettó összeggel, mivel orosz betételhelyezés nem történt.Az OTP kockázattal súlyozott eszközértékéből 822 milliárd forint kapcsolódott orosz leányvállalatokhoz 2021 végén, ami a csoport teljes kockázattal súlyozotteszközértékének 4,9 százaléka. Az orosz operáció hatása a konszolidált elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatóra az OTP becslése szerint mintegy 116 bp a 2021 végi adatok alapján. Az orosz operáció 2021 évi korrigált adózott eredménye 37,6 milliárd forint volt, ami a csoport korrigált eredményének 7,6 százalékát tette ki.

