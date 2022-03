Kölcsönök háború idején: súlyos összegeket buktak a hitelfelvevők, és csak ezután jön a java

Fordulat történt év elején a személyi kölcsönöknél: a lakáshitelek után ezeknél is megindult a drágulás a kamatkörnyezet emelkedése hatására. A kisebb összegű kölcsönöknél több mint 2 százalékpontos, a nagyobb összegűeknél több mint 1 százalékpontos emelkedést látunk azóta. A teljes visszafizetendő összegben mindez már több tízezer forintos emelkedést jelent. Több banki forrásunk is tart a fogyasztás idei lefékeződésétől, ami negatívan hathat erre a hitelpiaci szegmensre, ugyanakkor óvatossá teheti a piacvesztéstől tartó bankokat a túl gyors kamatemelésekkel szemben. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Drágulnak a személyi kölcsönök is

Sokáig úgy tűnt, hogy a lakáshitelekkel ellentétben (ezek drágulásáról legutóbb itt írtunk részletesen) nem éri el a kamatkörnyezet emelkedése a személyi kölcsönöket, ezeket ugyanis jellemzően nem referenciakamathoz kötik a hitelezők, a digitalizáció által is fűtött piaci verseny pedig lefelé nyomja a kamatokat. A már felvett hiteleknél továbbra sincs baj a piacon már korábban elterjedt fixált kamatok miatt, az új hitelek esetében azonban év eleje óta elkezdték a drágítást ajánlataikban a bankok.

A Pénzcentrum kalkulátora alapján az általunk kiválasztott kisebb összegű személyi kölcsönök esetében most pénteken 2,1 százalékponttal volt magasabb az 5 legjobb személyi kölcsön ajánlat átlagos THM-e, mint januárban, az érdemi drágulás elindulása előtt. Míg januárban még átlagosan 27 500 forint volt egy 600 ezer forintos, 2 éves hitel törlesztőrészlete nettó 300 ezer forintos jövedelem mellett, most ez 28 100 forint a top5 bank átlagában.

Szintén a Pénzcentrum kalkulátorát segítségül hívva a nagyobb összegű személyi kölcsönök esetében ugyanez a THM-emelkedés a fentinél alacsonyabb, 1,06 százalékpontos az 5 legjobb ajánlat esetében. A 3 millió forintos, 5 éves és szintén nettó 300 ezer forintos jövedelem mellett felvett személyi kölcsönök kategóriájában a végelszámolás alá került, évekig a piac egyik legkedvezőbb személyi kölcsönét nyújtó Sberbank kiesésének is megvan a negatív hatása, enélkül is megfigyelhetnénk azonban egy mintegy 0,7 százalékpontos drágulást. Míg januárban még átlagosan 60 300 forint volt egy 3 millió forintos, 5 éves hitel törlesztőrészlete nettó 300 ezer forintos jövedelem mellett, most ez 61 400 forint a top5 bank átlagában.

Jelenleg a CIB Bank, a Budapest Bank és az MKB Bank kínálja az említett 600 ezer forintos összeget a legalacsonyabb THM-mel.

A 3 millió forintos kategóriában az UniCredit, a Budapest Bank és a Cetelem Bank ajánlata a legkedvezőbb árazású. Személyre szabottabb kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Visszaeséstől tartanak a bankok

A személyi kölcsönök kamatának emelkedése már az MNB legutóbbi, januári statisztikáin is látható. Az új személyi kölcsönök átlagkamata a tavaly júniusi 11,6%-ról januárra 12,4%-ra, átlagos THM-e pedig 12,1%-ról 12,9%-ra emelkedett. Mivel a friss banki ajánlatokban ennél jóval nagyobb drágulást látunk, ezért borítékolható, hogy a jegybanki statisztikák is további romlást mutatnak a következő hónapokban. A döntően fix kamatozásnak köszönhetően a meglévő hitelek kamata nem emelkedett érdemben.

Több banki forrásunk is tart a fogyasztás idei lefékeződésétől, részben az infláció, részben a háború ezt még csak erősítő hatásai, illetve a kettő nyomában járó gazdasági bizonytalanság miatt. Volt, aki arról számolt be, hogy már látja emiatt a kereslet visszaesését a személyi kölcsönök iránt. Bár a fogyasztói bizalom romlása negatívan hathat erre a hitelpiaci szegmensre, óvatossá teheti a piacvesztéstől tartó bankokat a túl gyors kamatemelésekkel szemben, így valamekkora felárcsökkenést várhatóan a bankoknak is el kell szenvedniük, a nem teljesítések esetleges növekedéséből fakadó kockázati költségekről nem is beszélve (utóbbit részben a törlesztési moratórium idén év közepén esedékes végső kifutása is okozhatja).

2021-ben 468 milliárd forintnyi személyi kölcsönt vettek fel a háztartások, ami 39%-kal volt több az egy évvel korábbinál, az idén januári 32,5 milliárd forintos hitelfelvétel pedig 41%-os emelkedést jelent, de ezt az ütemet valószínűleg nem fogja tudni tartani 2022-ben a piac.

