Itt a nagy meglepetés! Kiderült, mennyi osztalékot fizet az OTP

Április 13-án tartja az OTP a közgyűlését, most pedig megjelentek a részletes közgyűlési napirendi pontok is, amiből a befektetők számára az osztalékfizetéssel és a saját részvények visszavásárlásával kapcsolatos pontok az érdekesek.

Osztalék

Az OTP nem osztalékpapír, tehát nem az eredmény után fizetendő osztalékért veszik a befektetők, de érdekes kérdés, hogy a mostani helyzetben az OTP mekkora osztalékot fizethet. Mivel a bank az MNB pandémia miatti intézkedéscsomagja miatt a 2019-es és a 2020-as eredménye után sem fizet(het)ett osztalékot, az MNB azonban tavaly év végén nem hosszabbította meg a hitelintézeti szektor számára korábban előírt osztalékfizetési, részvény-visszavásárlási, illetve a teljesítményjavadalmazásokra vonatkozó korlátozásokat, ez alapján – más magyarországi bankokhoz hasonlóan - az OTP újra fizethet osztalékot.

A most megjelent közgyűlési előterjesztésekből kiderült, hogy az OTP

12,5 milliárd forint általános tartalékot képez,

és a tárgyévi eredményből 120,3 milliárd forint osztalékot fizet ki, ebből a 2019. és 2020. évekre eső rész 119,3 milliárd forint, a 2021. évre eső rész pedig 1 milliárd forint.

Az utóbbi pont első része nem meglepetés, hiszen a 2019-es és 2020-as eredmény után fizetendő osztalékról a menedzsment már többször kommunikált, a legutóbbi gyorsjelentésben és az azt követő sajtótájékoztatón is közölték, hogy tervezik az összeg kifizetését, az a szavatoló tőkéből már levont osztaléktömeg, számításaink szerint a saját részvényekkel korrigálva részvényenként 434,6 forintot fizethet ki az OTP.

A nagy meglepetés (erről a bank korábban érdemben nem kommunikált) a tavalyi eredmény után fizetendő osztalék, az elemzői várakozások alapján ugyanis részvényenként 386 forintnak kellett volna jönnie, ehelyett a 2021-es 1 milliárd forint részvényenként csupán 3,6 forint, vagyis

az OTP kvázi nem fizet osztalékot a tavalyi eredménye után.

Ezen az ábrán még az látszik, hogy mit várt a piac, a valóságban a 2021-es zöld oszlop gyakorlatilag eltűnt.

A március 4-i gyorsjelentést felvezető cikkünkben már pedzegettük azt, mit tervezhet az OTP a tavalyi osztalékkal, ugyanis annak is van üzenetértéke, ha kifizeti a piaci szereplők által várt osztalékot, és annak is, ha nem.

Annak, hogy gyakorlatilag nem fizet osztalékot a tavalyi eredmény után a bank,

a pozitív üzenete az, hogy vélhetően nagyrészt az ukrajnai háborúra reagálva a menedzsment a várható veszteségekre felkészülve inkább tartalékol,

a negatív pedig az, hogy tényleg nagy a baj.

Mondjuk elnézve, hogy az orosz hadsereg egymás után teszi földdel egyenlővé az ukrán nagyvárosokat, és brutális szankciók léptek életbe Oroszországgal szemben, nem ördögtől való gondolat egy igencsak rossz forgatókönyvre felkészülni az OTP két érintett operációjával kapcsolatban.

Összességében nem gondoljuk azt, hogy érzékenyen kellene reagálnia az árfolyamnak az osztalék durva visszavágására, hiszen a lépésnek van pozitív olvasata is, annak ellenére, hogy ezt így kifelé még nem kommunikálta a bank, de biztos sokan lesznek, akik részben az osztalék miatt vásároltak OTP-részvényeket, és most szembesülnek a hírrel. A menedzsment részéről logikus lépés az osztalék visszavágása, ezzel valamelyest a bankcsoport tőkemegfelelését is megerősítette, felkészülve a várható veszteségekre Ukrajnában és Oroszországban.

Saját részvény visszavásárlás

A részvényesek döntenek majd saját részvények visszavásárlásáról is, a közgyűlés felhatalmazhatja az OTP igazgatóságát saját részvényeinek megszerzésére, többek között

a banknál működő vezetői érdekeltségi rendszer részvényszükségletének biztosításához,

az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások fejlesztéséhez és fenntartásához,

és a bank tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtásához.

Az igazgatóság legfeljebb annyi OTP-részvény megszerzésére jogosult, hogy a saját részvények állománya a 70 millió darabot ne haladja meg.

Jelenleg a saját részvények állománya 3,3 millió darab, vagyis bőven van tere a részvényvisszavásárlásoknak.

Amennyiben a saját részvények megszerzésére visszterhes módon kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150 százaléka, illetve tőzsdei ügylet esetén az ügylet létrejöttét megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 120 százaléka lehet. Az igazgatóság 2023. október 13-ig élhet a jogával.

