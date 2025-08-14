Összeomlott az eddig ismert világunk? Csak lassan a testtel!

Az utóbbi évek eseményei és válságai nyomán általánosságban kialakult az a nézet, miszerint a globalizációs folyamatok megtorpantak. A külső sérülékenység csökkentése miatt a gazdaságpolitika is nagyobb hangsúlyt fektet a hazai termelés felfuttatására, valamint a gyártási kapacitások visszahozatalára. Hogyan alakult az országok közötti külkereskedelem szerkezete? Tényleg kijelenthető, hogy véget ért a globalizáció ezen a téren?

Iparpolitikai folyamatok

Még mielőtt a frissebb eseményekre kanyarodnék rá, meg kell említeni a 2009-es világgazdasági válságot és azt követően kitűzött gazdaságpolitikai célokat. A válságra reagálva széles körben alakult ki az a nézet, hogy a gazdaság stabilitásához és a növekedés beindításához újraiparosításra van szükség. Az elavult iparágakat új, felfutóban lévő iparágakra kellene cserélni, előmozdítva ezáltal az ipari szerkezet megváltozását és új munkahelyek létrehozását.

Magyarországon is a gazdaságpolitika célja volt az újraiparosodás megkezdése a 2010-es években és a világgazdasági válság óta tapasztalható folyamatok is ezt támasztják alá. Továbbra is a külföldi tőkére és multinacionális vállalatokra, valamint legfőképpen a járműiparra támaszkodik a magyar gazdaság (az akkumulátorok technikailag másik ágazatban jelennek meg, de lényegét tekintve ugyanúgy a járművek értékesítéséhez kapcsolódik). Ebben a tekintetben tehát olyan nagy fordulat nem következett be.

2020 óta aztán számtalan olyan esemény történt, amely újra előtérbe hozta az ipar átalakítását. A COVID-19 járvány rámutatott arra, hogy napjaink gazdasága mennyire kitetté vált a globális értékláncoknak és a külföldi kereskedelmi kapcsolatoknak. Az orosz-ukrán háború és az energiaválság a termelési költségek megugrását váltotta ki, főként Európában. Az energiaigényes iparágak ezáltal nagyobb problémába ütköztek, ami szintén az ipari szerkezet átalakulását indíthatta el. Az USA által elindított vámháború szintén az ipari kapacitások földrajzi áthelyezését célozza, miszerint az import helyett a vállalatok inkább az USA határain belül végezzék el a termelést, erősítve a hazai ipar helyzetét.