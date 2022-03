Tömegével zárja be a fiókjait az egyik óriásbank

A Lloyds Banking Group további 60 fiók bezárására készül, arra hivatkozva, hogy az ügyfelek körében egyre többen használják a banki szolgáltatásokat digitális csatornákon keresztül.

A csoport 24 Lloyds Bank fiókot, 19 Bank of Scotland fiókot és 17 Halifax fiókot zár be az év végéig. Ez összesen 24 munkahely megszűnését eredményezi. A bank a múlt évben több mint 90 fiókot zárt be, de a hálózatához továbbra is 1416 létesítmény tartozik.

A Lloyds azzal magyarázta a döntését, hogy jelenleg 18,6 millió aktív online banki ügyfele van, és a felhasználók számát tekintve 12 százalékos növekedést tudhat magáénak mindössze két év alatt. 15 millió mobilbank-felhasználóval is rendelkezik, amely 27 százalékos növekedést jelent ugyanezen időszak alatt.

A Unite the Union szakszervezet szerint a bezárások rendkívül rosszul fogják érinteni a helyi közösségeket. Caren Evans, a Unite the Union nemzeti tisztviselője szerint nem elég egy ATM-et hagyni egy teljeskörű bankfiók helyett.

A bankszektornak tisztázni kell a társadalmi felelősségét érintő kérdéseket, a kormány pedig nem hátrálhat meg, és nem engedheti, hogy a banki bezárások mindaddig folytatódjanak, amíg egyetlen helyi banki szolgáltatás sem marad.

- nyilatkozta Evans.

Az elmúlt hetekben a HSBC és a NatWest is jelentett be fiókbezárásokat az online szolgáltatások népszerűségére hivatkozva.

(Finextra)

