Az Apple szép csendben betört a nyílt bankolási piacra

Az Apple megvásárolta a brit Credit Kudos fintechet, amely nyílt banki technológiát használ hitelminősítésekhez.

A Credit Kudos nyílt banki adatok segítségével méri a pénzügyi viselkedést, amely felválthatja a hagyományos hitelértékelési módszereket, ezzel lehetővé téve a hitelezők számára, hogy olyanoknak is nyújtsanak kölcsönt, akiket korábban elutasítottak vagy figyelmen kívül hagytak volna.

A tranzakcióhoz közel álló forrásokat idéző jelentés szerint az ügylet a múlt héten zárult le 150 millió dollár értékben. A Credit Kudos legutóbb 2020 áprilisában vont be finanszírozást egy 5 millió font értékű finanszírozási körben, amelyet az Albion VC vezetett.

A Credit Kudos weboldalán található „használati feltételek” menüpont jelenleg az Apple használati feltételeit ismertető oldalára vezet.

Az akvizíciónak hála az Apple az Egyesült Államokon kívüli területekre is kiterjesztheti hitelkártya-szolgáltatását, ideértve az Egyesült Királyságot is, ahol a várakozások szerint akár a BNPL-mezőnyben is megmérettetheti magát.

(Finextra)

Címlapkép forrása: Getty Images