Többszörösére ugrott az MKB Bank nyeresége a Budapest Bank beolvadása előtt

60,0 milliárd forintos adózás utáni eredménnyel zárta 2021-et az MKB Bank, ami hétszerese az egy évvel korábbinak, köszönhetően a profit kétharmadát hozó első félévnek. A korrigált eredmény 3,5-szereződést mutat, részben az 50%-kal növekvő kamateredménynek, részben a hozamok emelkedéséből fakadó átértékelődési eredménynek hála.

Megugró bevételek

Közzétette gyorsjelentését az MKB Bank, amely 2019 júniusa óta jelen van a Budapesti Értéktőzsdén, kereskedés azonban nem zajlik a részvényeivel. A társaság a negyedik negyedévben

a nettó kamateredményt (korrigált) 56%-kal 16,6 milliárd forintra,

a nettó jutalékeredményt (korrigált) 8%-kal 6,9 milliárd forintra növelte,

nettó egyéb eredménye (korrigált) pedig 20%-kal 9,6 milliárd forintra csökkent.

Ami a 2021-es teljes évet jelenti

a nettó kamateredmény (korrigált) 49%-kal 53,8 milliárd forintra nőtt,

a nettó jutalékeredmény (korrigált) 5%-kal 24,8 milliárd forintra emelkedett,

a nettó egyéb eredmény (korrigált) pedig közel hatszorosára, 53,7 milliárd forintra nőtt.

Az éves eredmény javulásában óriási szerepe van tehát a nettó egyéb eredménynek, azon belül is az átértékelési eredménynek, ami a hozamkörnyezet emelkedésével magyarázható.

Utóbbi mögött az áll a gyorsjelentés szerint, hogy a jegybanki kamatemelések hatására a swap hozamgörbe ijelentősen elmozdult felfelé és a ÁKK állampapír benchmark pontok is jelentőse emelkedtek. Az asset-swap spreadek 2020. eleje óta tartó szűkülése megállt, de továbbra is alacsony szinteken fluktuált a negyedév év végén. A hozamok emelkedésének köszönhetően az átértékelési eredmény jelentős, 10,55 milliárd forint volt a negyedik negyedévben is, míg a fix kamatozású állampapír portfólió átértékeléséből fakadó negatív hatás ehhez képest marginális volt.

Kisebb mértékben növekvő költségek

Eközben a ráfordítások is aránylag kedvezően alakultak. A működési költségek 2020-hoz képest 10,1%-kal, vagyis a bevételeknél jóval kisebb mértékben növekedtek. A költség/bevétel (CIR) mutató értéke üzleti bevétellel számolva 57,0% 2021-ben.

Hitelezési értékvesztésként, veszteségként a bank a 2020-as 1,5 milliárd forint után tavaly nettó 1,6 milliárd forintot számolt el. Az nem teljesítő hitelportfólió záróállománya 2021. végén 35,5 milliárd forint volt, ami 17,4% emelkedést jelent 2020 év végéhez képest. A moratórium2 lejártát követően az EBA rendelkezések miatti stage átsorolások és a prudens egyedi monitoring az NPL állomány 9,2 milliárd forintos növekedését okozták három hónap alatt, így az IFRS-szerinti NPL-mutató 2,81%-ra, 20 bázisponttal nőtt 71,0%-ról 61,6%-ra csökkenő direkt NPL-fedezettség mellett.

A bank bruttó ügyfélhiteleinek állománya tavaly 12,6%-kal növekedett, az ügyfélbetétek 29,8%-os (!) emelkedése mellett, így a hitel/betét arány a 2020 végi 62,3%-ról 57,0%-ra csökkent.

A retail betétállomány a piaci átlag alatt, 5,8%-kal, a vállalati viszont afölött, 21,3%-kal bővült tavaly.

Közeledik a Budapest Bank beolvadása

A Magyar Bankholding Zrt. tervei szerint 2022. március 31-én egyesül a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank Zrt. és az MKB Bank Nyrt., valamint a Magyar Takarék Bankholding Zrt., ezzel megteremtve a bankcsoport egységes működésének alapját. Az egyesülés során az MKB Bankba olvad be a Budapest Bank és az egyesült bank leánybankjaként folytatja a működését az MTB Bank. A fuzionált bankok átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven folytatják működésüket. Az egységes, új pénzintézeti márkanév bevezetése a tervek szerint 2023 elején valósul meg. A Takarék Csoport 2023 második negyedévében csatlakozik az egyesült bankhoz, addig a Magyar Bankholding Zrt. a három bank folyamatos működési harmonizációját irányítja – emlékeztet a gyorsjelentés.