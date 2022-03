Óriási lakossági roham indult a szuperolcsó zöldhitelért, de most behúzzák a féket a bankok - mégis mi történt?

Látványosan kettészakadt a magyar lakáshitelpiac az elmúlt hónapokban: miközben hitelfelvevők tízezrei kénytelenek még a legjobb piaci hitelek közül válogatva is kiegyezni az egyre inkább 6%-ot meghaladó kamatokkal, mintegy 6500 szerencsés hitelfelvevő legfeljebb 2,5%-os kamattal úszhatja meg a lakásvásárlást a Zöld Otthon Programnak köszönhetően. Nem csoda tehát, hogy óriási versenyfutás lett a 200 milliárdos jegybanki program lehívásából. A bankok most már ott tartanak, hogy egymás után kénytelenek felfüggeszteni a hitelkérelmek befogadását, pedig a február végi MNB-adatok alapján még csak 77 milliárdos szerződéskötésnél járt négy hete program. Mégis mi történt most?