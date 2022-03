Szűkíti oroszországi tevékenységét a svájci nagybank

A Credit Suisse nem bővíti tovább az üzleteit Oroszországban, és az országgal szembeni kitettségét is igyekszik csökkenteni.

A Bloomberg által megszerzett belső dokumentum szerint a svájci bank segít az ügyfeleknek az oroszországi kitettségük feloldásában is. A bank több funkciót is kiköltöztetett már az országból, az alkalmazottakat pedig támogatja abban, hogy máshova költözzenek. A dokumentum igazságtartalmát a Credit Suisse is megerősítette.

A zürichi székhelyű bank még a hónap elején közölte, hogy tavaly év végén 848 millió frankos (906 millió dollár) kitettsége volt Oroszországban, és ott körülbelül 125 alkalmazottja. A közlemény szerint a vagyonkezelési üzletág eszközeinek körülbelül 4 százaléka orosz ügyfeleknél volt. A Credit Suisse hétfőn közölte, hogy minden szankciót be fog tartani, különösen azokat, amelyeket az Európai Unió, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Svájc hozott.

Korábban a svájci bank levélben kérte a befektetőket, hogy semmisítsék meg a repülőgépekkel, jachtokkal, ingatlanokkal és pénzügyi eszközökkel fedezett hitelek értékpapírosításához köthető dokumentumokat.

A Credit Suisse részvényei visszaestek a hírre:

Svájc kiemelt figyelmet kap, miután Volodimir Zelenszkij egy beszédében bírálta a nemzetet, amiatt, hogy az orosz oligarchák gyakran a helyi bankokban rejtik el a vagyonukat. Ezt követően a berni kormány közölte, hogy 6 milliárd dollárnyi orosz vagyonról kapott tájékoztatást.

A Vlagyimir Putyin elnökhöz köreihez tartozó orosz oligarchák vagyonát világszerte befagyasztották, míg más gazdag ügyfeleknek, akik orosz eszközökkel fedezett kölcsönt vettek fel, több fedezetet kell felmutatniuk, miután az értékpapírok értéke zuhanni kezdett.

(Bloomberg)

Címlapkép forrás: Getty Images