Tényleg felrobbantak a bérek és a munkaerőpiac? Mi történik?
Tényleg felrobbantak a bérek és a munkaerőpiac? Mi történik?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a friss munkaerőpiaci és béradatokat elemeztük. Mindkét esetben a vártnál és az elmúlt hónapoknál kedvezőbb számok láttak napvilágot. Vendégünk Hornyák József, a Portfolio makroelemzője volt. A második részben az Nvidia friss, második negyedéves jelentéséről beszélgettünk Kövesy Károllyal, a Portfolio részvénypiaci elemzőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Munkaerőpiac, bérek - (01:27)
  • Nvidia jelentés - (09:47)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

