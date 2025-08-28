  • Megjelenítés
 
Mi az, hogy nem gyengül a dollár?

Kamatot csökkentene a Fed, miközben újra gyorsul az amerikai infláció. Donald Trump pedig éppen átvenné a hatalmat a jegybank felett. Ez a legjobb kombináció egy deviza gyengítésére. Van itt azonban egy kis bökkenő: nem gyengül a dollár. De nem csak ez furcsa: egy helyben toporog a német tőzsde, az amerikai kötvénypiac és az arany is. Egymástól elkülönült piacok, de éppen a dollár az összekötő kapocs közöttük. Ha értjük a dollárt, azt is érteni fogjuk, ezeknél mit kell csinálni. Ebben segítünk most.

Nagyon furcsa dolog történik a dollár piacán. Donald Trump amerikai elnök példátlan támadást indított a jegybank függetlensége ellen. Ennek utolsó állomása Lisa Cook kirúgási kísérlete, ami, ha sikerül, Trumpé lesz a Kormányzótanács, és onnantól kezdődhet a végjáték. Erről itt írtunk:

A magyar mesterterv, ami felforgathatja az amerikai monetáris politikát

Ilyenkor kérdés nélkül gyengülnie kellene a dollárnak, azonban egyelőre nem ezt látjuk. Pedig épp egy 18 éves trendvonalon csücsül a zöldhasú.

Jöhetnek a negatív reálkamatok az USA-ban?

Érdemes megérteni az okokat, mert ha a dollár gyengülését visszatartó tényezők csak átmenetiek, akkor a mostani időszak lehet a megfelelő beszálló a további dollárgyengülésre.

