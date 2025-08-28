Mi az, hogy nem gyengül a dollár?

Nagyon furcsa dolog történik a dollár piacán. Donald Trump amerikai elnök példátlan támadást indított a jegybank függetlensége ellen. Ennek utolsó állomása Lisa Cook kirúgási kísérlete, ami, ha sikerül, Trumpé lesz a Kormányzótanács, és onnantól kezdődhet a végjáték. Erről itt írtunk:
Ilyenkor kérdés nélkül gyengülnie kellene a dollárnak, azonban egyelőre nem ezt látjuk. Pedig épp egy 18 éves trendvonalon csücsül a zöldhasú.
Érdemes megérteni az okokat, mert ha a dollár gyengülését visszatartó tényezők csak átmenetiek, akkor a mostani időszak lehet a megfelelő beszálló a további dollárgyengülésre.
