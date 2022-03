40 százalék rali után olcsó vagy drága az OTP? És érdemes most beszállni?

Az ukrajnai háború miatt az OTP árfolyama egy hónap alatt felére esett, onnan viszont közel 40 százalékot emelkedett, de még így is jóval alacsonyabb szinten áll, mint a nagy esés előtt. az elemzői konszenzus alapján nem könnyű eldönteni, hogy olcsó vagy drága az OTP, mivel a régebbi, igencsak optimista várakozások is benne vannak az átlagokban, de a legfrissebb, a háború kitörése óta megjelent várakozások már adnak kapaszkodót a befektetőknek. Megnéztük, hogy vannak árava az OTP részvényei, és mit mutat a technikai kép.

Lefelezés után 40 százalékos rali

Az ukrajnai háború miatt nagyot esett az OTP árfolyama, miközben február elején még 18 ezer forint felett állt az árfolyam, március elejére egészen 9360 forintig esett,

vagyis közel egy hónap alatt lefeleződött az OTP árfolyama.

Akkor jött az OTP gyorsjelentése, és az azt követő sajtótájékoztató, a bank vezetői igyekeztek nyugtatni a kedélyeket, Csányi Sándor pedig kijelentette, hogy a befektetők messze túlreagálták a helyzetet, az azt követő napokban pedig nem csak a bank felsővezetői, de Csányi Sándor fiai és Csányi szingapúri alapja, a Sertorius is nagy tételben kezdte venni az OTP részvényeit, ez utóbbiról elemzést is készítettünk, egyszerűen zseni, ahogy a Sertoriusnál a technikai elemzést használják, nagyon jól választják meg a beszállási pontokat, most is akkor kellett venni, amikor az alap beszállt.

A március eleji mélypontok óta azonban közel 40 százalékot emelkedett az árfolyam, csak tegnap több mint 9 százalékot ralizott (és ezzel még mindig jóval lejjebb áll, mint február elején, azokhoz a szintekhez további 40 százalék emelkedésre lenne szükség), adódik a kérdés, hogy egy ekkora emelkedés után olcsó vagy drága az OTP részvénye?

Olcsó vagy drága?

Arról már korábban is írtunk, hogy a hivatalos elemzői konszenzus most jelentősen torzít, mert bár egyre több friss elemzői várakozás jön ki, a várakozások átlagában még mindig benne vannak a korábban kiadott elemzésekben szereplő magas értékek, legyen szó akár összes bevételről, adózott eredményről vagy célárról.

Mutatunk egy példát:

Így néz ki a jelenlegi konszenzus alapján a régiós bankrészvények árazása.

Az OTP a 2022-re várt egy részvényre jutó eredmény (EPS) alapján 7-es P/E rátán forogna, azonban ez még közel 1900 forintos EPS-sel van számolva, a legfrissebb elemzői várakozások átlaga azonban csupán 1004 forint, azzal számolva viszont 13,1-es P/E ráta adódik.

A legfrissebb várakozások így néznek ki:

Az adózott eredményre a február 24 óta publikált elemzésekben az elemzők 2022-re 257, jövőre 457, 2024-re pedig 542 milliárd forintot várnak, ez EPS-ben 1004, 1782 és 2113 forintot jelent, vagyis az OTP részvénye a 2022-es profittal számolva 13,1-es, a 2023-assal 7,4-es, a 2024-essel számolva pedig 6,2-es P/E rátán forog. Összességében tehát az látszik, hogy az elemzők egy átmeneti, nehéz 2022-vel számolnak (itt a legalacsonyabb profitvárakozás 140 milliárd forintos veszteség 2022-re!), azt követően viszont jelentősen emelkedhet az OTP profitja, azzal számolva pedig már újra kifejezetten vonzó lenne az OTP árazása.

Hasonló a helyzet a P/BV alapú árazásnál is, ott a jelenlegi konszenzus alapján készített árazás így néz ki:

Az OTP 1,1-es P/BV hányados mellett forog, és a várakozások alapján a saját tőke arányos megtérülése 16 százalék körüli, a legfrissebb várakozások alapján azonban inkább 8,2 százalék körüli lehet 2022-ben, onnan emelkedhet majd jövőre 13,9, 2024-ben pedig 14,8 százalékra. A saját tőke előrejelzések alapján 2022-re 1,1-es, 2023-ra 0,97-es, 2024-re pedig 0,87-es P/BV ráta mellett lehet megvenni az OTP részvényeit.

Összességében tehát az látszik, hogy a legfrissebb elemzői várakozások alapján a 2022-es év nehéz lesz (van olyan elemző, aki szerint veszteséges lesz idén az OTP), a következő években azonban meredeken emelkedhet a profit, a saját tőke és a ROE, így a mostani árszinten a 2023-as várakozások alapján 7,4-es P/E és 1 alatti P/BV ráta mellett vehetünk OTP-t, ami mellett vonzók az OTP részvényei.

Célárak, ajánlások

Március elején az OTP árfolyamáról is beszélt Csányi Sándor, a bankvezér akkor azt mondta, hogy nem látja indokoltnak az OTP részvényárcsökkenésének mértékét, ha az ukrán és orosz bankjaikat teljesen elveszítenék, akkor látna indokoltnak 16 500 forintos részvényárfolyamot. Egyelőre az az árfolyam is 25 százalékkal magasabban van, mint a mostani árfolyam.

Érdemes megnézni azt is, mit gondolnak az elemzők. Bár a konszenzusos célárak már elkezdtek csökkenni, még mindig jóval magasabban áll az átlag, mint a mostani árfolyam.

Itt is érdemes azonban megnézni a legfrissebb elemzéseket, a február 24 óta kiadott célárak átlaga már csak 15 583 forint, ami 18 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár, de a Reuters adatbázisában találtunk friss, 13 250 forintos célárat is, tegnap nagyjából ott állt az árfolyam.

Továbbra sincs egyébként olyan elemző, aki eladásra javasolná az OTP részvényeit, a február 24 óta megjelent 5 elemzések alapján 2 vételre, 3 tartásra javasolja a részvényeket.

Mit mutat a technika?

Kritikus szint közelében áll az árfolyam, bár tegnap sikerült 13 ezer forint felett zári, és ma reggel is folytatódott az emelkedés, érdemben még nem sikerült eltávolodni a 12 800 - 13 000 forint közötti zónától, amely korábban már többször szolgált támaszként és ellenállásként is,

igazán jól akkor nézne ki a grafikon, ha a jelenlegi szintről érdemben el tudna emelkedni az árfolyam.

A ma reggeli emelkedéssel egyébként a február közepén indult esés kezdőpontjára és a március eleji mélypontra húzott Fibonacci fontos szintjéig emelkedett az árfolyam, ez mostantól inkább ellenállásként szolgál majd.

A nagy kérdés az, hogy az elmúlt napok emelkedésével kirajzolódott háromszögből merre lép ki az árfolyam. Long oldalon nagy biztonsággal akkor lehetne beszállni az OTP-be, ha érdemben ki tudna törni az árfolyam felfelé, és elhagyná a 13 ezer forint körüli zónát.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images