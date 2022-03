Kiábrándító számok érkeztek: nagy üzemben finanszírozzák a bankok a káros energiahordozókat

A globális bankok tavaly 742 milliárd dollárnyi finanszírozást nyújtottak szén-, olaj- és gázipari vállalatoknak annak ellenére, hogy tele voltak a hírek a bankok éghajlatváltozással kapcsolatos ígéreteivel.

A Rainforest Action Network Financial Times által idézett cikke szerint a fosszilis tüzelőanyagok finanszírozásában továbbra is ugyanaz a négy amerikai bank dominált: a JP Morgan, a Wells Fargo, a Citi és a Bank of America.

Mind a négy bank tagja az úgynevezett Net-Zero Banking Alliance-nak. A csoport az ENSZ novemberi glasgow-i klímacsúcsán azt állította, hogy a magánszektor 130 milliárd dollárnyi eszköze került eddig bevonásra az üvegházhatást okozó gázok nettó kibocsátását megcélzó programokba.

Összességében a világ 60 legnagyobb bankja csak valamivel kevesebb finanszírozást biztosított a fosszilis tüzelőanyagokra 2021-ben, mint a 2020-ban jegyzett 750 milliárd dollár – derül ki a RAN jelentéséből. A Párizsi Megállapodás 2016-os aláírása óta a szám 2019-ben tetőzött 830 milliárd dollárral.

Jóllehet a bankok által 2021-ben a fosszilis tüzelőanyag-bővítésre nyújtott teljes összeg 185,5 milliárd dollárra csökkent a 2020-as 319,7 milliárd dollárról, ennek a csökkenésnek a hatását az energiapiaci nyomás hatására – amit az orosz-ukrán háború csak fokoz - az elkövetkező évek kiolthatják.

