Autonomous: nagy veszteségek jönnek Ukrajnában, kivonulhat Oroszországból az OTP

"Arra számítunk, hogy mind a két országban hosszú távon is jelen marad az OTP", mondta Csányi Sándor még március elején a bankcsoport orosz és ukrán operációjára utalva, aztán március közepén egy közleményben azt írta az OTP, hogy mindkét országban folytatják a működést, igaz, kiemelték, hogy az oroszországi leánybank működését teljes mértékben alárendelik a nemzetközi szankciós előírásoknak, és egyes tevékenységeket leépítenek, felfüggesztenek. Oroszországban minden lehetséges döntést számba vesznek, ezek között elemzik az orosz piac esetleges elhagyásának feltételeit és következményeit is, állt a közleményben. Az Autonomous Research elemzője most már azzal számol, hogy az OTP elhagyja Oroszországot, és Ukrajnában is masszív veszteségeket szenved el, emiatt jelentősen csökkentette idei profitvárakozását és célárát, utóbbi most a legalacsonyabb a piacon.