Új szolgáltatásokkal bővül Európa egyik legértékesebb startupja

A Klarna óriásvállalat egy nyílt bankolási almárkát és üzleti egységet hozott létre, amely segít a cégeknek csatlakozni a több ezer bankból álló európai és amerikai hálózatához.

A Klarna Kosma lenevezésű márka azt ígéri, hogy a pénzintézeteknek, fintecheknek és kereskedőknek biztosít a csatlakozási lehetőséget FS-alkalmazások és -szolgáltatások létrehozásához azáltal, hogy egyetlen API-n keresztül lehet majd csatlakozni 24 ország 15 000 bankjához.

A Klarna először akkor lépett be a nyílt banki térbe, amikor 2014-ben felvásárolta a Sofortot, egy közvetlen bankközi fizetési szolgáltatást Németországból. Azóta a svéd óriásvállalat továbbfejlesztette a szolgáltatást, több piacra is kiterjesztette, és további házon belüli szolgáltatások működtetéséhez kezdte használni.A platformot már harmadik felek is használják, köztük a Finom, egy amszterdami székhelyű startup, amely pénzügyi menedzsment, banki és számlázási szolgáltatásokat kínál kkv-knak és szabadúszóknak Franciaországban, Németországban és Olaszországban.

(Finextra)

Címlapkép forrása: Shutterstock