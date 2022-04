Inflációs kockázat a bankoknál: hogy előzhetjük meg a lakossági hitelek tömeges bedőlését?

Az infláció minden nap megjelenik a hírekben, és a válság szó is egyre gyakrabban tűnik fel. De miképp kezeli a bankrendszer a válságot? Tovább mélyíti, mint 2008-ban, vagy abból okulva más eszközökhöz nyúl? A kérdésekre még nem látjuk az összes választ, de az biztos, hogy nem kis tennivaló vár a bankrendszerre.

Az infláció az elmúlt időszak kulcsfogalmává vált, relevanciáját az ukrán-orosz konfliktus csak tovább mélyítette. Mint reálgazdasági paraméter a hitelezett ügyfélkör gazdasági teljesítményére is hatással van, így a bankszektor számára is kiemelt fontosságú.

Ahhoz, hogy az infláció kockázatkezelési szempontjait megfelelő módon tudjuk értelmezni, célszerű röviden áttekinteni az árszínvonal-emelkedés mögötti reálgazdasági folyamatokat.

Az elmúlt években – különösen a koronavírus hatásait enyhítendő – jelentős jegybanki aktivitást láthattunk szerte a világban. Alapvető kérdés lett viszont, hogy ez az aktivitás mennyire volt produktív. Kissé leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a monetáris politikai eszköztár rendkívül jól alkalmazható, amennyiben a gazdaságban keresleti oldali problémák lépnek fel. Gyenge kereslet mellett a laza monetáris politika és alacsony kamatok emelik az eszközök és ezáltal megtakarítások értékét, valamint olcsóbbá válik a beruházások finanszírozása, az előrehozott fogyasztás (azaz fogyasztói hitelek), valamint részben az államadósság és az államháztartási hiány finanszírozása is. Keresleti oldalon túlfűtött gazdaság esetében a jegybank magasabb kamatokkal épp a fenti folyamatok ellenkezőjét éri el, amivel vissza tudja fogni a gazdaságban az összkeresletet.

A fenti rövid makroökonómiai kitekintő által leírtak rendkívül jól működtek az elmúlt évtizedekben, hiszen a gazdaságok elsősorban keresleti sokkokon mentek keresztül: az ingatlanpiaci összeomlás miatti bizonytalanság és negatív vagyonhatás 2007-ben, a 2000-es évek eleji részvénypiaci összeomlás, vagy az 1990-es évek eleji keresleti ciklusok kezelése az irányadó kamatok változtatásával. Ezzel szemben a globális kereskedelem növekedése, feltörekvő piacok bekapcsolása az ellátási láncokba, valamint a munkaképes lakosság növekedése globálisan ezidáig mind támogatta a kínálati oldalt. Jelen esetben viszont más globális folyamatok azonosíthatóak. Nem a kereslet túlfűtöttsége, hanem a kínálati oldal zsugorodása történt, és ebben a helyzetben kamatemeléssel küzdeni az infláció ellen rendkívül fájdalmas lehet a gazdaságra nézve. Kínálati oldali sokk esetében az árak emelkedése mögött az egyensúlyi helyzethez képest mért hiány áll. Ilyen helyzetben az infláció megállítása a magasabb kamatok mellett még mélyebb recessziót követelhet.

Joggal merül fel a kérdés, hogy mit tehet ez ellen a bankrendszer, hogy tudja a kockázatokat kezelni, milyen eszközei vannak, mint gazdasági szereplőnek a részletezett folyamatok kezelése kapcsán.

Általánosságban kijelenthető, hogy mind a vállalati, mind a lakossági ügyfélkörben a kulcs a hitelportfoliók aktív menedzselése. Hogy ez mit jelent? A 2010-es évek gazdasági fellendülése, a digitalizáció előretörése mindkét banki üzletágban az üzleti szegmentáció fejlesztésével, az ügyfélprofilok kialakításával telt. Jelen helyzetben módszertanilag ugyanez a feladat, de a fő fókusz most nem az üzleti szempontokra, hanem sokkal inkább az érintett ügyfélkörök kockázati profiljára helyeződik.

A vállalatok finanszírozásában különösen fontos a kockázati profilok kialakítása, mert ugyan az infláció mindenhol megjelenik, mint költségnövelő tényező, ugyanakkor ágazatonként, sőt adott ágazaton belüli eltérő tevékenységenként is másképp hat a működésre a jelenlegi gazdasági környezet. Alapvetően nem a megnövekedett költségszint jelenthet problémát a finanszírozott vállalatok esetében, figyelembe véve, hogy a megfelelő árazással a költségek növekedését tovább tudják hárítani. Ennél nagyobb probléma adódhat azon vállalatoknál, amelyek a felbomlott vagy szignifikánsan belassult ellátási láncokban vesznek részt (pl. autóipar, gépgyártás). Itt az a fő probléma, hogy az ellátási láncok defektusai a bevételtermelő képességet is veszélyeztetik, azaz középtávon (egyes esetekben akár már rövidtávon is) az adott vállalkozás árbevételének csökkenését eredményezhetik.

Külön fókuszt kell helyezni azon vállalkozások kezelésére, amelyeknek jelentős az exportja Oroszország, Fehéroroszország, illetve Ukrajna irányába. Bár a teljes exporton belül nem nagy a részaránya ezen desztinációknak (Ukrajna 2%, Oroszország 1,6%, Fehéroroszország 0,1%), de állományában közel 1 300 milliárd forintot tesz ki, ami - ha rendszerszintű problémát nem is jelent -, mindenképp figyelmet érdemel. A gyógyszer- és vegyipar rendelkezik nagy kitettségekkel ezen országok felé, így esetükben az árbevétel csökkenése prognosztizálható.

Az alkalmazandó eszközök tekintetében a bankrendszer rendelkezik már kidolgozott megoldásokkal (átütemezés, moratórium, stb.) így a leginkább kritikus feladat a vállalati üzletágban a hitelezett portfólió megfelelő kategorizálása, és ezen kategorizálás révén kialakított homogén kockázati szegmensek részletes elemzésének és kezelésének mielőbbi elindítása.

A lakossági portfolióra gyakorolt közvetlen hatás legfontosabb eleme a kamatszintek változásából adódik. Az infláció mérséklése érdekében fokozatos alapkamat-emelést hajt végre az MNB, melynek hatása rövid távon az új kihelyezések esetében releváns, tekintettel a 782/2021. számú kormányrendeletre, mely a kamatstop intézményének bevezetéséről szól. Ez átmenetileg kezeli a helyzetet, ugyanakkor nagy kérdés, hogy mi lesz a sorsa ennek az intézkedésnek. Mint ahogy az a közelmúltban a Portfolio-n is olvasható volt, a rendszer nem fenntartható hosszabb távon, és ugyan a bankszektor egészét tekintve nem tekinthető átfogó rendszerszintű problémának, de így is 1800 milliárd forintnyi lakáshitel-állományról van szó.

A háztartási szektor számára nyújtott hitelek állományának több mint fele lakáshitel, így érdemes megvizsgálni, milyen tendenciák figyelhetők meg ezen a piacon. Jó, hír, hogy a változó kamatozású kölcsönök részaránya folyamatosan csökken, folyamatos eltolódást láthattunk a hosszabb távon rögzített kamatozású hitelek irányába. 2021 második negyedévében a lakáshitelek fele, negyedik negyedévében már több, mint háromnegyede legalább 10 évre vagy a futamidő végéig fix kamatozással rendelkezett. Ezen belül is legalább 20%-ot tesz ki a futamidő végéig fixált kamatozású hitelek aránya. A legnagyobb kamatkockázattal járó, változó vagy legfeljebb 1 évre kamatfixált új kihelyezések aránya már 2020 elejére 1% alá csökkent.

A kamatkockázatok mérséklődésében meghatározó szerepet játszik a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek emelkedő népszerűsége, melyek legalább 5 éves kamatperiódussal rendelkeznek és csaknem kétharmadát teszik ki a hasonló kamatperiódussal rendelkező lakáshitelek állományának. Ezen felül a háztartások prudens eladósodottságát támogatják mind a forintban, mind az euróban, illetve egyéb devizában felvett hitelekre vonatkozó, 2018-ban szigorított, kamatperiódus szerint differenciált jövedelemarányos törlesztőrészletre vonatkozó adósságfékszabályok. További kockázatmérséklő hatást eredményezett az MNB 2019-es ajánlása, melyben a változó kamatozású lakáshitellel rendelkezők pénzügyi tudatosságának növelését célozza a jegybank. Az ajánlás értelmében a pénzintézeteknek személyre szóló ajánlatot kellett nyújtaniuk ügyfeleik részére, melyben szerződésmódosítási lehetőséget kínálnak számukra a hosszabb periódusra kamatfixált lakáshitelre való áttérésre.

Látható tehát, hogy a kamatkockázat mérséklését eredményező intézkedések révén az infláció megfékezését célzó alapkamat-emelés elsősorban nem a kamatterhek általános növekedésén keresztül jelent addicionális problémát a háztartások számára. Sokkal inkább az jelent kockázatot a bankrendszer egésze szempontjából, hogy az emelkedő árszínvonal miatt nőnek az általános megélhetési költségek.

Bár az MNB felmérései alapján a bankok 2022-ben is tovább növelnék fogyasztási célú és jelzáloghitel állományukat, az is látható, hogy az emelkedő forrásköltségeknek köszönhetően önmagában az új hitelezés növelése nem vezet portfólió szintű javuláshoz. Bár a magasabb kamatkörnyezet hatása viszonylag lassan gyűrűzik be a hitelkamatokba, az emelkedő forrásköltségeknek köszönhetően drágulnak a hitelek. A dráguló hitelek, a magas inflációs környezet, illetve a politikai helyzet okozta fokozódó bizonytalanság a lakosság létfenntartási költségeinek emelkedésével párhuzamosan csökkenti az elérhető jó adósok számát.

Tanulva a gazdasági válság tapasztataiból, a bankoknak arra kell törekedniük, hogy megelőzzék a lakossági hitelek tömeges nemteljesítővé válását. Megoldást tehát ebben a helyzetben az esetlegesen nem teljesítőre forduló hitelek korai átstrukturálásán keresztül megvalósuló preventív kockázatkezelés jelenthet. Jövedelmi szempontból az alsó decilisbe tartozók esetében egyértelműen várható a nem fizetési valószínűségek növekedése. Ezen felül azonban érdemes az egyes háztartások fogyasztási szerkezetének vizsgálatát is elvégezni, illetve beazonosítani az infláció hatásának leginkább kitett csoportokat. Az ilyen adósok esetében szükség lesz a jelenlegi hitelkondíció felülvizsgálatára, illetve a törlesztések átstrukturálására, annak érdekében, hogy a számukra nyújtott hitelek nemteljesítési valószínűségében ne következzen be drasztikus emelkedés.

