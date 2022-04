Megnyílt a nagyok játszótere: így karolják fel a bankok a kriptót

Az utóbbi időben egyre több amerikai bank fordul a kriptopénzekhez, mint új üzleti lehetőségekhez, és egyre több bejelentés érkezik arról, hogy milyen származtatott termékek és szolgáltatások kínálatát tervezik a pénzintézetek. Ennek elsősorban a digitális eszközök töretlen népszerűsége az oka, a bankok viszont egyelőre óvatosak, és a volatilis eszközosztályokat egyelőre a tehetősebb, nagyobb kockázatvállalási hajlandóságú, főleg intézményi befektetőiknek ajánlják. Cikkünkben összeszedtük, hogy milyen kriptós pénzügyi termékek megjelenése várható a legnagyobb amerikai pénzügyi intézetek kínálatában.

Júliusban jelent meg egy felmérés arról, hogy egyre több intézményi befektető tervez befektetni a digitális valutákba. A Fidelity Digital Assets számára készített, tavaly december és idén április közé eső tanulmányból kiderül, hogy 10-ből 7 intézményi befektető tervezi, hogy beszáll a kriptodevizák piacára a közeljövőben.

A felmérésben résztvevő 1100 intézményi befektetőnek több mint a fele azt válaszolta, hogy már most is rendelkeznek kriptobefektetéssel, ez az arány az USA-ban 33%, Európában 56% és Ázsiában pedig 71%. Azok, akik azt válaszolták, hogy a jövőben érdekelné őket a lehetőség, mintegy 90%-ban öt éven belülre teszik ezt a lépést, akár közvetlen kriptoeszközök vásárlásáról, akár közvetett befektetésről legyen szó.

Ennek fényében nem is csoda, hogy a bankok is rákaptak az kriptóőrületre, habár elsősorban a kockázatkedvelőbb és tőkeerős intézményi befektetőket kívánják megcélozni a termékeikkel.

Vagyonkezelés

Egyre több óriásbank jelenti be, hogy olyan új alapokat vezet be, illetve úgy bővíti a már meglévők eszközállományát, hogy különböző kriptoeszközök is bekerülnek közéjük. Ezeket a tehetősebb ügyfelek, vagy intézményi befektetők már elérhetik.

A Morgan Stanley első amerikai bankként márciusban jelentette be, hogy három bitcoin alaphoz biztosít hozzáférést. Ez jelentős lépés a bitcoin mint eszközosztály elfogadása szempontjából, a bank azonban - legalábbis egyelőre - csak a tehetősebb ügyfélkörnek enged hozzáférést a volatilis eszközökhöz: olyan kockázatkereső ügyfeleknek, akik legalább 2 millió dollárral rendelkeznek a banknál. A befektetési vállalkozásoknak legalább 5 millió dollárra van szükségük a banknál ahhoz, hogy jogosultak legyenek az új tétekre. Mindkét esetben a számláknak legalább 6 hónaposnak kell lenniük. Azoknál az akkreditált amerikai befektetőknél, akik brókerszámlával és elegendő vagyonnal rendelkeznek a jogosultsághoz, a Morgan Stanley a teljes nettó vagyonuk 2,5 százalákára korlátozza a bitcoin befektetéseket.

engedélyezte pénzügyi tanácsadóinak, hogy vételi és eladási megbízásokat fogadjanak el vagyonkezelő ügyfelektől öt különböző kriptopénzre vonatkozóan. A szintén 2021 nyarán kezdték meg értékesíteni a kriptopénzhez kötött származtatott termékeiket. A tartozó NYDIG kriptocéggel partnerségeben a JP Morgan és a Wells Fargo magán bitcoin alapokat is létrehoztak. A Citigroup vagyonkezelési osztálya júniusban hozott létre egy digitális eszközökkel foglalkozó csoportot, hogy megkönnyítse a kriptopénzekbe, stablecoinokba, NFT-kbe és központi banki digitális pénzekbe (CBDC) történő befektetéseket. A Citi "az ICG (Institutional Clients Group) üzletágaiban, funkcióiban és az ICG üzletfejlesztési csapatában betöltött szerepköröket központosítja, hogy egységes keretet, szükséges erőforrásokat és szakértelmet biztosítson a digitális eszközökben érdekelt ügyfelek számára. " - áll a bank közleményében.

Kereskedelem

Egyre több bank bonyolít le vételi és eladási szerződéseket kriptopénzekre is. Jelenleg a befektetők a kriptotőzsdéken keresztül vásárolhatnak bitcoint, de vannak biztonsági aggályok, például egyesek aggódnak a hackerek vagy az úgynevezett privát kulcsok elvesztése miatt, amelyek hozzáférést biztosítanak a vagyonukhoz. A bankoknak így az árfolyamingadozásból eredő magas kockázat mellett a biztonsági kérdésekre is fokozottan oda kell figyelniük, ha kriptokeresdekelembe bocsátkoznak.

A Goldman Sachs az első amerikai bank, amely tőzsdén kívüli kriptokereskedelemmel kezdett foglalkozni: idén márciusban a Galaxy Digital kriptokereskedővel együttműködve egy bitcoinhoz kötött, nem átruházható opciónak nevezett eszköz kereskedelmébe kezdett. Egy korábbi, tőzsdealapú CME Group bitcoin termékével ellentétben, a tőzsdén kívüli termékekkel a Goldman nagyobb kockázatot vállal magára.

Letétkezelés

Egyszerűen megfogalmazva a kriptós letétkezelés annyit jelent, hogy a tárcán tárolt kriptoeszközökhez hozzáférést biztosító privát kulcsokat a felhasználó a pénzügyi intézményekre bízza. A mai napig sok intézményi befektető tartózkodik a digitális eszközök vásárlásától biztonsági aggályok miatt. A nagy összegű pénzeket kezelő intézményeknek, például a fedezeti alapoknak, nyugdíjalapoknak, befektetési bankoknak és bizalmi vagyonkezelőknek a szabályozás szerint rendelkezniük kell egy letétkezelő partnerrel, hogy ügyfeleik pénzét biztonságban tudhassák.

A Bank of New York Mellon tavaly februárban jelentette be, hogy a vagyonkezelő ügyfelei körében bitcoin tartására, transzferére és kibocsátására fog vállalkozni. Ez volt az egyik első ilyen jellegű bejelentés egy nagy múltú Wall Street-i bank részéről, a bevezetés pedig akár még idén megtörténhet. Az ügyfelek a bitcoint és az ethert, a két legnépszerűbb kriptopénzt, a BNY Mellon kriptotárcáin tárolhatják majd. A Mellonnál a digitális pénzek ugyanazon a pénzügyi hálózaton haladnak majd keresztül, amelyet jelenleg a hagyományos értékpapírok, például az amerikai államkötvények és részvények esetében is használ a pénzügyi intézmény.

Kutatások

A bankok a kriptoeszközök kapcsolatos kutatásokba is rendkívül sok pénzt fektetnek, amire azért is lehet szükség, mert a kriptó szerepe a gazdaságban egyelőre még nem kiforrott, a pozíciója a törvényi változások miatt is sokat változhat relatíve rövid időn belül.

A Bank of America októberben indította el ügyfelei megbízására a digitális eszközökkel kapcsolatos kutatásait.

