Nagy lökést adhat az EU kezdeményezése a digitális pénzügyeknek

Az Európai Bizottság elindította az EU digitális pénzügyi platformját, egy olyan weboldalt, amelynek célja a fintech szereplők és a felügyelő szervek közötti párbeszéd kialakítása.

A platform, amelyet először az Európai Bizottság 2020-ig szóló digitális pénzügyi stratégiájának részeként jelentettek be, a múlt héten indult el, és egy virtuális nyitórendezvényt is tartottak, amelyen részt vett Mairead McGuinness EU-s biztos és Verena Ross, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság elnöke is

Az oldal céljai között szerepel, hogy "felszámolja a széttagoltságot és támogatja a digitális pénzügyi szolgáltatások elterjedését az egységes piacon".

A platform két fő elemből áll: az első egy megfigyelőközpont, amely interaktív funkciókat kínál, például egy fintech térképet, közelgő eseményeket és egy olyan szekciót, ahol a felhasználók megoszthatják a vonatkozó kutatási anyagokat.

A második építőelem egy kapu (gateway), amelyet a szabályozók egy egységes hozzáférési pontként tudnak használni, és rajta keresztül információkat érhetnek el nemzeti innovációs központokról, szabályozói tesztkörnyezetekről és engedélyezési követelményekről. A platformnak ez a része határokon átnyúló teszteléshez kapcsolódó funkciókkal is rendelkezik.

