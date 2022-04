Nagy összegű hitelt nyújt a Raiffeisen az Eximbanknak

25 milliárd forint hitelt nyújt a magyar Raiffeisen az Eximbanknak általános célú forrásbevonásra - közölte a kereskedelmi bank.

Hitelezés 2022 Hasonló témákról lesz szó Hitelezés 2022 konferenciánkon, érdemes mielőbb regisztrálni!

Az Eximbank – a kereskedelmi bankokhoz hasonlóan – a tulajdonos által biztosított tőkén túl a tágabb értelemben vett pénzpiacról származó forrásokból, nemzetközi intézményekkel és kereskedelmi bankokkal piaci alapon kötött hitelmegállapodásokból és kötvénykibocsátásokból finanszírozza hitelezési tevékenységét.

Lejáró forrásainak újbóli finanszírozása érdekében 2022 januárjában hirdette meg a tendert, amelynek eredményeképpen a Raiffeisen Bank 25 milliárd forint hitelt nyújt az Eximbanknak általános célú forrásbevonásra.

A Raiffeisen Bank Zrt. és az Eximbank már sok éves üzleti kapcsolatot tudhat maga mögött, több területen is együttműködik a két hitelintézet. A Raiffeisen Bank Zrt. az Eximbank egyik legnagyobb hitelintézeti partnere a folyósított refinanszírozott hitelek területén.

Jelentős hitelezési aktivitásának biztosítása érdekében, éves finanszírozási tervének megfelelően az Eximbank folyamatosan végzi a lejáró forrásainak megújítását. Az aktuális tender is ezt a célt szolgálta, amelyre a Raiffeisen Bank Zrt. ajánlatát az Eximbank elfogadta. A Raiffeisen Bank Zrt. az Eximbank számára a mostani szerződést megelőzően is több alkalommal nyújtott jelentős forrást bilaterális hitel formájában, 2022 januárjától pedig forgalmazói szerepkörben is csatlakozott az Eximbank kötvénykibocsátásainak lebonyolításához.