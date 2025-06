Kijött a kormány új készpénzes szabálya, mutatjuk a részleteket

Portfolio 2025. június 23. 09:16

A készpénzhasználatot alkotmányos jognak tekinti a kormány, most megjelentek azok a részletszabályok is, hogyan kell a készpénzhasználatot biztosítania a vállalkozásoknak. Néhány kivételt is meghatároztak, amikor mégsem kell bankjegyeket és érméket elfogadnia a kereskedőknek.