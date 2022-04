Negatívan fogadta a piac az első banki gyorsjelentést

Meredeken csökkent a JP Morgan első negyedéves profitja az egy évvel korábbihoz képest, elsősorban a megnövekedett kockázati költségek és az ukrajnai háború okozta piaci zavarok miatt. A nyitás előtti kereskedésben eddig 1,1%-os csökkenéssel reagált a részvényárfolyam a gyorsjelentésre, pedig a fő számokban sikerült felülmúlni az elemzői várakozásokat.

Ami fő számokat illeti, nem lettek rosszak:

2,76 dollár volt a bank egy részvényre jutó korrigált nyeresége az Oroszországhoz kapcsolódó 13 centes negatív hatás nélkül, szemben a 2,69 dolláros elemzői várakozásokkal,

a bevételek 31,59 milliárd dollárra rúgtak a Reuters 30,86 milliárd dolláros konszenzusával szemben.

A profit így is 42%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, mégpedig 8,28 milliárd dollárra. A bevétel szerényebb mértékben, 5%-kal csökkent.

Ahogy a CNBC is felhívta a figyelmet, első negyedév jól szemléltette, hogy külső események milyen gyorsan meg tudják változtatni a szektor kilátásait. Egy évvel ezelőtt a JPMorgan vezérigazgatója, Jamie Dimon még hosszan tartó gazdasági bővülést jósolt, a bankok pedig a több milliárd dolláros hitelezési veszteségtartalékok felszabadításával arattak. Most, a féktelen infláció és a második világháború óta legsúlyosabb európai konfliktus közepette Dimon az előttünk álló recesszió lehetőségére hívta fel a figyelmet.

A JPMorgan közölte, hogy 902 millió dolláros költséget számolt el a várható hitelezési veszteségekre, szemben az egy évvel korábbi 5,2 milliárd dolláros felszabadítással. A bank emellett 524 millió dolláros veszteséget könyvelt el az átértékelődések és a hozamok emelkedése miatt. A két tényező együttesen 36 centet emésztett fel a negyedéves eredményből - közölte a bank.

"Továbbra is optimisták vagyunk a gazdaságot illetően, legalábbis rövid távon - a fogyasztói és vállalati mérlegek, valamint a fogyasztási kiadások továbbra is egészséges szinten vannak -, de jelentős geopolitikai és gazdasági kihívásokat látunk a magas infláció, az ellátási lánc problémái és az ukrajnai háború miatt" - mondta most Dimon.

A bank hitelezési veszteségekre képzett céltartaléka 1,46 milliárd dollár volt, több mint kétszerese az elemzők által várt 617,5 millió dollárnak.

A JPMorgan már a múlt hónapban közölte, hogy a kereskedési bevételei 10%-kal csökkentek március elejéig, de az ukrajnai háborúhoz és az Oroszország elleni szankciókhoz kapcsolódó turbulenciák lehetetlenné tették a továbbiak előrejelzését.

A JPMorgan részvényei tegnap estig 16,9%-ot estek idén, ami rosszabb, mint a KBW bankindex 10,6%-os csökkenése. A fő versenytársak, például a Goldman Sachs, a Citigroup, a Morgan Stanley és a Wells Fargo a tervek szerint csütörtökön számolnak be eredményeikről.

Címlapkép: Shutterstock