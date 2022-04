Csupa jó hírek a nagybankoktól: a Citigroup is meglepte az elemzőket

A Citigroup a harmadik nagybank ma, amely az elemzői várakozásokat meghaladó bevételről és egy részvényre jutó nyereségről számol be az első negyedévre vonatkozóan. A bank részvényeinek árfolyama a nyitás előtti kereskedésben 2%-ot erősödnek.

Az elemzők által várt 18,15 milliárd dollárnyi bevétel helyett a Citigroup 19,2 milliárdról jelentett az első negyedévben. Meghaladta a várakozásokat az egy részvényre jutó nyereség is, amely 2 dollárt meghaladó értékével közel 30%-kal lett magasabb a Reuters elemzői konszenzusánál. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest azonban a bevétel is az EPS is alacsonyabb lett, különösen az utóbbi.

A Citigroup negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 19,2 18,15 5,8% 19,33 -0,7% EPS (USD) 2,02 1,57 28,3% 3,62 -44,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A Citigroup 4,3 milliárd dollárnyi nyereségről jelentett az első negyedévre vonatkozóan, ami elmarad a tavalyi hasonló időszaki 7,9 milliárd dollártól. Ezt a magasabb hitelezési költségekkel, magasabb költségekkel és alacsonyabb bevételekkel magyarázta a pénzintézet közleményében.

A bank közlése szerint a bevételi számok is elmaradtak kissé az egy évvel korábbitól, ennek oka, hogy a magasabb nettó kamatbevételek nem tudták ellensúlyozni a nem kamatjellegű bevételek kisebb mértékű növekedését.

Jane Fraser vezérigazgató közleményében mindemellett megjegyezte, hogy a bank treasury és kereskedési üzletága jó teljesítményt nyújtott a negyedévben, a geopolitikai és makrogazdasági helyzet ellenére is. A befektetési banki üzletágat azonban nem hagyta érintetlenül a makrogazdasági visszaesés, ami kihat a tőkepiaci aktivitásra is.

Ma tette közzé gyorsjelentését a Wells Fargo, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is, előbbi csalódást keltett, utóbbi kettő viszont meglepetést hozott.

A bank vártánál jobb negyedéves számainak köszönhetően a Citigroup részvényei 2% körüli erősödést mutatnak a nyitás előtti kereskedésben.

Címlapkép: Shutterstock