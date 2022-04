Kölcsönök az őrületes infláció idején: százezrekkel jár rosszabbul, aki késlekedik

Kis késés után a személyi kölcsönöket is utolérte az infláció elleni jegybanki küzdelemmel magyarázható kamatemelkedés, de még nem olyan drasztikus formában, mint a lakáshiteleket. Az, ami tavaly ilyenkor 10,9% volt az aktuálisan elérhető legjobb banki személyikölcsön-ajánlatok átlagában, az most 12,1%, ami pedig 7,8% volt, az most 10,0%. Egy 3 millió forintos személyi kölcsön teljes visszafizetendő összege nagyjából 180 ezer forinttal nőtt egy év alatt, és mivel további drágulás várható, érdemes mielőbb hitelt felvennie annak, aki ezt tervezi. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.