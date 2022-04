Totális átalakulás a bankoknál - Befellegzett a jófej neobankoknak?

Milyen digitális trendek uralkodnak jelenleg a pénzügyi világban? Mekkora szeletet haraphatnak ki a neobankok a pénzügyi tortából? Van-e jövője itthon a szuperapplikációknak? Felforgathatja-e a metaverzum a bankolást? Miért jó dolog a CBDC? Többek között ilyen kérdések mentén zajlott az eszmecsere a Foundation Startup Safari keretei között megtartott kerekasztal-beszélgetésén.

Financial IT 2022 Hasonló témákkal kiemelten foglalkozunk május 31-én a Financial IT 2022 konferenciánkon. Regisztráció itt!

Mik jelenleg az uralkodó trendek az egyes területeken?

Startup részről Berényi Benjamin (Péntech) elmondta, hogy ő egyértelműen a BNPL-t látja most a „legforróbb trendnek” mind B2B-ben, mind B2C-ben. Ezt egy meglepő statisztikával is személtette, miszerint az amerikaiak 56 százaléka használt már valamilyen halasztott fizetési megoldást. Szerinte a trendnek semmi nem fog megálljt parancsolni, viszont érdekes lesz figyelemmel kísérni, hogy a szabályozói oldal hogyan fogja mindezt „lekezelni.”

Utóbbira Fábián Gergely (MNB) egyetértően bólintott, majd elárulta, hogy a jegybank homlokterében, a mindenkori szabályozói szerep betöltése mellett, technikai részről jelenleg a blokklánc áll, amely ma már egy sokkal megbízhatóbb és skálázhatóbb megoldásnak tűnik a korábbi évekhez képest, és rengeteg kaput nyithat meg az MNB előtt is. Ilyen alkalmazási terület a virtuális jegybank pénz is, amellyel már régóta aktívan foglalkozik az MNB.

Tengely Márton (Foundation) a beyond banking szolgáltatásokat emelte ki, mint a bankolás jövőjét meghatározó irányvonalat. A mobilapplikációkba ágyazott bankon túli szolgáltatásokat – biztosítás, szállásfoglalás vagy akár kriptokereskedelem - ma már az ügyfelek is egyre szívesebben fogadják, a bizalmi aggályok kezdenek elhalványulni.

Faluvégi Balázs, a Fintech Szövetség elnöke szintén kiemelte a BNPL-szolgáltatások elsöprő sikerét, de felhívta a figyelmet a wealthtech és a neobankok térhódítására is. A szakember szerint az egyre divatosabb bankon túli szolgáltatások és a kirptokereskedelem mellett még a hagyományos pénzügyi területről is van még mit átvennie a feltörekvőknek. Példaként a Revolutot hozta fel, ahol részvénnyel és kriptóval is lehet már kereskedni,

de komplexebb befektetési szolgáltatás, és hitelezés ugyanakkor még nincs, pedig igazán nagy hozzáadott értéke ennek lenne.

Mekkorát haraphatnak ki a neobankok a tortából, és meddig nőhetnek még?

Faluvégi Balázs szerint egyértelmű konszolidációs folyamatokat látni a fintechek és a neobankok piacán, azon túl, hogy a bankok is egyre inkább „fintechesednek”. Utóbbi erősen kérdőjelessé teszi azt, hogy a jelenleg nagyot futó neobank-sztárok, mint például az N26, vagy a Nubank képesek lesznek-e tartós versenyelőnyt elérni, vagy egyeduralkodóvá válni. Mindez kétséges, hiszen már az inkumbensek is képesek hasonló megoldásokat szállítani. „A trendiség nyilván számít, de egy ponton túl ez már egyre kevésbé lesz fontos” – fogalmaz Faluvégi.

Tengely Márton szerint a konszolidáció mellett az együttműködésen is óriási hangsúly van: a bankok valóban fintech irányba mentek el,

de a jó kapcsolatok és az egészséges együttműködés kialakítását nem lehet megspórolni.

Szabályozói oldalról Fábián Gergelyt leginkább az foglalkoztatja, hogy milyen lesz a jövő fizetőeszköze. A Digital Euro Survey eredményeit felelevenítve egy meglepő felismerést közöl: az válaszadókat kevésbé érdeklik az adatvédelmi kérdések sokkal jobban érdekeltek a kényelemben és a biztonságban. A biometrikus megoldásokat például nagyra értékelték a felmérés szerint. Fábián szerint a bizalmi tőke megőrzésében viszont minden szereplőnek van még hova fejlődnie. Európában a bigtechek irányába rendkívül alacsony, de a bankok irányába is számottevően csökkent a bizalom. Nem segít a helyzeten, hogy a járványt követő kilábalást most egy hosszú inflációs periódus fogja követni, és aki folyószámlán tartja a pénzét, jelentős károkat szenvedhet el.

Berényi szerint a neobankok, a „jó fej bank” kép erősítésével, sikeresen ültek rá a kialakult bizalmi deficitre. Ellentmondás azért itt is tapasztalni: a Péntech vezetője az N26 példáját hozta fel, ahol nemrég több ügyfél számláját is zárolták pénzmosás ellenes eljárások következtében, gyanús aktivitásra hivatkozva. A Revolut kapcsán elmondta, hogy bár neobank „ingyenes” alkalmazásként indult, egyre több addicionális költség jelenik meg, amelyet nem fogadnak szívesen az ügyfelek.

Fábián ezen a ponton elmondta, hogy náluk az MNB-nél „abban ugyan nincs fétis, hogy melyik bankot szabályozzák”, abban viszont van, hogy szabályoznak. A panelbeszélgetés résztvevői nevetéssel nyugtázták a kijelentést, majd hozzátették, hogy ezek az eljárások hosszadalmasok ugyan, de szükség van rájuk.

Faluvégi megjegyezte, hogy abban viszont egyértelműen lát törekvést, hogy a végrehajtók a lokális szereplőket szeretnék erősíteni a szabályozói környezet kialakításával. A „magyar embernek magyar fintechet” kijelentéssel ugyan nem tud teljes mértékben azonosulni, de jó látni, hogy a szabályozók felismerték a haza szereplők regionális erősítésének fontosságát is.

Mi a helyzet a szuperappokkal?

Faluvégi a szuperappok kapcsán azt látja, hogy igény abszolút lenne rájuk, viszont ez óriási UX-UI kihívás, amit nem egyszerű megugrani. Tengely Márton elárulta, hogy ők éppen hasonló megoldáson dolgoznak a Foundationnél és az Ázsiából érkező trend már itthon is kezd gyökeret verni. Az irányvonalra jótékony hatással volt a fintechek megjelenése, hiszen versenyhelyzetet teremtettek, a jó UX pedig fontos megkülönböztető tényezővé vált.

Fábián szerint a bankok platformosodásához hamarosan a szabályozói oldalnak is alkalmazkodnia kell. A bigtecheknek helyzeti előnyük volt ezen a területen, de az európai emberek nem bíznak bennük, a tradicionális bankokban viszont sokkal inkább.

Milyen szerepe lesz a bankoknak a metaverzumban?

Arra kérdésre, hogy mi lesz a bankok szerepe a metaverzumban a résztvevők többnyire azt válaszolták, hogy a trend túl fiatal még ahhoz, hogy ezt pontosan meg lehessen határozni. Fábián Gergely szerint minden azon múlik, van-e jövője a technológiának. Ennek kapcsán egy történelmi analógiát hozott fel, miszerint a pénz formája mindig alkalmazkodik a gazdasági környezethez – elég csak arra a folyamatra gondolni, ahogy az árupénzből nemesfémpénz lett – viszont vissza is hathat rá, ahogy az az elektronikus pénz esetében is történt.

Ehhez erősen kapcsolódott a következő kérdés, aminek kapcsán a központi banki digitális pénz szerepét fejtegette Fábián. A „jegybankok metaverzumának” nevezett CBDC segítené a pénzügyi inkluzivitást, a hatékony válságkezelést és a dollarizáció (jelen kontextusban a stablecoinok és a kriptovaluták térnyerésére értve) kockázatát is csökkenteni tudná.

Mi a sikeres digitális pénzügyi cég receptje?

Annak kapcsán, hogy milyen stratégiai megfontolások mellett lehet hatékony digitális pénzügyi szolgáltatásokat fejleszteni, Berényi a korai ügyfélvalidációt emelte ki. Szerinte egy olyan kötöttségekkel teli szektorban, mint a pénzügyi, ennek sok akadálya van, de nem lehetetlen meglépni. Fábián az egyenlőtlenségek csökkentését nevezte meg, mint olyan törekvést, amelyben az állami szerepvállalás kulcsfontosságú lehet.

Véleménye szerint a technológiai készségek fejlesztése, vagyis az „upskilling” egy folyamatosan fennálló kihívás minden szereplő előtt.

Faluvégi a B2B-értékesítést nevezte meg, mint sokszor alulértékelt lehetőséget. A szakember szerint a lakossági oldallal ellentétben a vállalati szektorban könnyebben fogadják el az innovációt, tőkeerősebbek és a befektetők is hamarabb ismerik fel egy-egy jó megoldásban az üzleti lehetőséget.

A Fintech Szövetség elnöke kiemelte a SaaS-modellben működő szolgáltatások előnyét is (a Seont hozva fel példaként), mint olyan megoldást, amelyet az ügyfelek azonnal implementálni tudnak a működésükbe.





Financial IT 2022 A bankok digitális transzformációjával, az üzleti kihívásokkal és az informatikai innovációkkal kiemelten foglalkozunk május 31-én a Financial IT 2022 konferenciánkon. Regisztráció itt!

Címlapkép forrása: Oscar Wong/Getty Images