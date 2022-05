Az agresszív, megtévesztő pénzügyi hirdetések kerültek az EU célkeresztjébe

Az Európai Unió szabályozó hatóságainak több hatáskört kellene kapniuk a megtévesztő online pénzügyi hirdetések elleni fellépéshez - közölte pénteken a közösség értékpapír-felügyelete.

Az Európai Bizottságnak idén kell kidolgoznia a lakossági befektetőkre vonatkozó stratégiát, hogy felzárkózzon a technológia gyors változásaihoz, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek akár az okostelefonjukon néhány mozdulattal részvényeket vagy bitcoint vásároljanak. A közösség azt szeretné, ha a lakossági befektetők által mélyebb tőkepiac alakuljon ki, amely kevésbé támaszkodik a banki hitelekre a gazdaság finanszírozásában.

"Úgy vélem, ezek alapvető változások a piaci működésben és abban is, hogy kik vesznek benne részt." - mondta Verena Ross, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) elnöke a Reutersnek. "Úgy gondolom, hogy ennek némelyik hátránya az, hogy spekulációra csábít, és egyfajta játékká teszi azt, ahogyan a lakossági befektetők a pénzügyi piacokon részt vesznek."

A bizottság tanácsot kért az ESMA-tól, és a felügyeleti hatóság pénteken több ajánlást is megfogalmazott, többek között a közösség MiFID értékpapír-törvényének felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok több hatáskörrel rendelkezzenek a megtévesztő marketinggyakorlatok elleni "időben történő és hatékony fellépésre". Az ESMA szerint az uniós jognak tartalmaznia kell a marketingkommunikáció fogalmának meghatározását is, hogy egyértelművé váljon, hogy az online hirdetések is a hatálya alá tartoznak.

Ross szerint azt is biztosítani kell, hogy a közösségi médiában megjelenő pénzügyi hirdetésekben a befektetőknek szánt információknak már "első pillantásra" látszódniuk kell. "Nem csak azt a főcímet kellene látni, hogy itt sok pénzt lehet keresni, hanem a kulcsfontosságú információkat is, hogy ennek költségei vannak, és hogy kockázattal jár" - mondta Ross.

Az ESMA továbbra is együtt fog dolgozni a nemzeti szabályozó hatóságokkal az agresszív marketing ellen, és biztosítani fogja, hogy a cégek teljesítsék a követelményeket - mondta Ross. Az ESMA továbbá azt is javasolta, hogy a bankok és más pénzügyi cégek által kiadott közzétételi dokumentumok legyenek géppel beolvashatóak, hogy segítsék a nyilvános adatbázisok létrehozását, valamint az összehasonlító weboldalak és a "robot" tanácsadók munkáját. A pénzügyi termékek költségeire és díjaira vonatkozó információknak egységes formátumban kellene megjelenniük - mondta a bizottság.

(Reuters)

