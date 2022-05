A fenntarthatóság útjára léptek, és most napenergiával pörgetnék fel a kriptobányászatot

Üzbegisztán megengedi a vállalatoknak, hogy napenergia felhasználásával bányásszanak kriptopénzeket, és a héten közzétett elnöki rendelet szerint mentesíti a hazai és külföldi cégeket a kriptotevékenységét terhelő jövedelemadó alól is.

A taskenti kormány célja, hogy a bányászok saját napelemek telepítésével lássák el energiával a "bányáikat". Alternatívaként a bányászcégek csatlakozhatnak az országos elektromos hálózathoz is, ha megfizetik a normál ár dupláját. A rendelet szerint azonban a csúcsfogyasztási időszakokban extra felárat is ki lehetne vetni a fogyasztásukra. A bányászathoz nem szükséges engedély, de a vállalatot be kell jegyeztetni egy újonnan létrehozott hatósági szervnél.

Egyes kriptopénzeket, köztük a bitcoint, proof-of-work mechanizmus alapján hozzák létre, amelynek során a számítógépek bonyolult kódok megfejtésével "bányásszák" a digitális pénzeket. E számítógépek működtetése rendkívül sok villamosenergiát igényel.

Üzbegisztán még 2018-ban legalizálta a kriptovaluta-kereskedelmet, de csak egy hazai kriptotőzsdén. A közép-ázsiai ország emellett egy sor megújuló energiával kapcsolatos projektet is elindított, főként nap- és szélerőműveket. A szomszédos Kazahsztán, amely tavaly az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb bitcoin-bányászati központjává vált, keményen fellépett a bányászat ellen, miután a tevékenység erősen leterhelte az elöregedő szélerőművek által uralt áramellátását.

