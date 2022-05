Itt a meglepetés, veszteséges lett az OTP

Az ukrajnai háború az OTP-t is megviseli, a bank nem csak az ukrán, de az orosz operációjában is masszív céltartalékolást hajtott végre, igaz, erre lehetett is számítani. Ezen felül jöttek extra tételek, az OTP ugyanis nagy leírást hajtott végre az orosz bankjánál és több mint százmilliárd forintos orosz állampapír-állományán, ezekkel együtt pedig veszteséges lett a bankcsoport, ami nem túl sűrűn előforduló esemény az OTP-nél. Dráma egyelőre nincs, bevétel és működési eredmény szinten is jól néz ki a bank, az orosz és az ukrán kitettség pedig kezelhető méretű.

Nagyot nőtt, de veszteséges az OTP Már megint nagyot nőtt az OTP, az összes bevétel 20 százalékkal 361,2 milliárd forintra bővült, és mivel a működési költségek csak 10 százalékkal emelkedtek, a bankcsoport működési eredménye 30 százalékkal 191 milliárd forintra nőtt. Összességében tehát a bank teljesítményével nincs gond, az ukrajnai háború és az Oroszországgal szembeni szankciók azonban alaposan elrontják az összképet, az OTP 73 milliárd forint céltartalékolásra kényszerült, és számtalan korrekciós tétel is lefelé húzza az eredményt, ezeknek tudható be, hogy az OTP veszteséges lett a negyedévben. Az eredménykimutatás felsőbb soraiban egyébként az elemzői várakozásokat mérsékelten meg is haladta a bank eredménye, az összes bevétel 2, a működési eredmény 3 százalékkal lett magasabb a vártnál, a kockázati költségek mérsékelten alacsonyabbak lettek, mint amire az elemzők számítottak, ennyi korrekciós tétellel viszont senki sem számolt, ezért lett akkora különbség a várt (+60,2 milliárd forint) és a tényleges (-33,4 milliárd forint) profit között. Korrekciós tételek Az, hogy a bank nagyobb leírást hajthat végre, várható volt (a céltartalékolás még el is maradt az elemzők által várttól), a nagyobb meglepetés most a korrekciós tételek soron volt, így ezt érdemes először alaposabban megnézni. A negyedévben 122 milliárd forintnyi korrekciós tétel merült fel, ezek a következők: 56,3 milliárd forintnyi leírás az orosz leánybanknál,

34,5 milliárd forint az orosz állampapírok értékvesztése kapcsán (az OTP könyveiben 88 milliárd forint névértékű orosz állampapír van, a DSK Bank könyveiben további 13 milliárd forintnyi, Oroszországon kívül az orosz állampapírok forgalomképessége jelentősen korlátozott, ezért a bank nem-teljesítő kategóriába sorolta a teljes állományt),

20,2 milliárd forint, magyar bankadó (adózás után),

8,5 milliárd forint a saját részvény swap (OTP-Mol) megállapodáshoz kapcsolódóan,

2,5 milliárd forint az akvizíciók hatásához kapcsolódóan. Azért a kockázati költségek mellett sem érdemes szó nélkül elmenni, a közel 73 milliárd forint az OTP történetének hatodik legmagasabb negyedéves céltartalékolása, és gyakorlatilag megegyezik a tavalyi teljes egész éves ct-zéssel. Az orosz banknál 33, az ukránnál 49 milliárd forintnyi kockázati költség került megképzésre, ezzel szemben az OTP magyar alaptevékenységénél 15 milliárd forintnyi pozitív kockázati költség merült fel, de a horvát, a szerb, a szlovén és az albán banknál és a Merkantil Csoportnál is pozitív volt a kockázati költség. Az orosz és az ukrán kockázati költségek nélkül +9 milliárd forint lett volna a bankcsoport kockázati költsége. A Covid kapcsán a menedzsment konzervatív céltartalékolási gyakorlatot folytatott, de a feltételezett kockázatok jelentős része nem materializálódott és a Covid korlátozások feloldásra kerültek, így az értékvesztés állomány részben felszabadításra, részben pedig átcsoportosításra került a romló makrogazdasági várakozások kapcsán, emeli ki a gyorsjelentésben a menedzsment. Összességében tehát már a magas kockázati költség is jelentősen csökkentette volna a profitot, de azt, hogy a bankcsoport az első negyedévben veszteséges lett, az orosz leírás és az orosz állampapírok értékvesztése okozta. Az, hogy az OTP negyedéves szinten veszteséges legyen, kifejezetten ritka esemény, 2006 eleje óta ez csak a hatodik veszteséges negyedév. Oroszország, Ukrajna Oroszország Márciustól jelentősen visszaesett a hitelezési aktivitás, miután az orosz jegybank február 24-én

100 bázisponttal, 9,5 százalékra, majd február 28-án 20 százalékra emelte az irányadó kamatrátát, emiatt pedig a hitelkamatok is jelentősen emelkedtek. Az orosz bank nettó díj és jutalékbevétele helyi devizában, éves bázison 8, negyedévesen 24 százalékkal esett vissza. A teljesítő hitelek állománya éves bázison 10 százalékkal nőtt árfolyamszűrten, negyedéves bázison viszont 7 százalékkal csökkent, amit főként a vállalati teljesítő hitelállomány csökkenése okozott. A lakossági hiteleknél a szezonalitás is negatívan hatott, de a hitelezés leállítása, majd visszafogott újraindítása következtében az új fogyasztási hitelek kihelyezése éves bázison 20, negyedévesen pedig 42 százalékkal esett vissza. A teljes hitelállomány árfolyamszűrten forintban csökkent, a portfólió fokozódó romlása egyelőre nem látszik, a Stage 3 mutató enyhe emelkedése a teljesítő portfólió zsugorodásával magyarázható, a lakossági portfólió minősége stabil maradt. Az orosz bank összes bevétele éves bázison 6, negyedévesen 21 százalékkal csökkent, működési eredménye 8 illetve 32 százalékkal esett vissza, a közel 33 milliárd forint kockázati költség miatt 27,2 milliárd forint veszteséget ért el a leánybank. Ukrajna Az OTP Ukrajnában fenntartja működését, a 85 fiók többsége folyamatosan nyitva tart, ahol zavartalanul elérhetőek a banki szolgáltatások a call center és az elektronikus csatornák mellett. Az ATM-ek és a készpénz nélküli fizetések megfelelően működnek. A menedzsment szerint a bank tőke- és likviditási helyzete erős, tőkemegfelelési mutatói a negyedév végén is a szabályozói minimumok felett vannak, a CAR ráta 19,5 százalék (szabályozói minimum: 10%), a CET1 ráta 12,4 százalék (7%). Az év jól indult, az első két hónapban bővült a hitelezési aktivitás, főként a nagyvállalati szegmensben, azonban február 24., vagyis a háború kezdete után a hitelezés visszaesett. Március végétől a tavaszi mezőgazdasági tevékenységek finanszírozása újraindult. Összességében az első negyedéves teljesítő vállalati hitelek árfolyamszűrten éves bázison 64, negyedéves bázison 10 százalékkal nőttek, a teljesítő lízing kitettségek éves alapon 23 százalékkal nőttek, a teljesítő lakossági hitelek állománya az egy évvel korábbihoz képest 20 százalékkal nőtt. Az ukrán bank összes bevétele 34, működési eredménye 40 százalékkal nőtt, a 49 milliárd forint kockázati költség miatt a leánybank 34,4 milliárd forint veszteséget ért el a negyedévben. Az ukrán operáció nettó csoportközi finanszírozása a tavaly év végi 29 milliárd forint után március végén már csak 12 milliárd forint volt. Mi történik, ha? Az orosz és az ukrán bank csoporton belüli súlya egyre kisebb, így összességében mérsékelt hatással járna a bankcsoport tőkéjére, ha mindkét operációt le kellene írni. Március 31-i állás szerint ezek a számok: az ukrán és orosz eszközök súlya a bankcsoport eszközállományon belül 6 százalék,

a nettó hiteleknél összesen 3,8 százalék a súly,

a bruttó csoportközi finanszírozás az ukrán banknál 76 milliárd forint, az orosznál 55 milliárd forint. Az első negyedévben megképzett jelentős hitelkockázati költséget követően az év hátralévő részében pozitív profit hozzájárulást vár a menedzsment az orosz leánybanktól. A cégvezetés szerint Ukrajnában nehéz el őre jelezni a működési környezet várható alakulását, emiatt a várakozásokat nagyfokú bizonytalanság övezi. Az első negyedévben megvalósult kockázati költség képzés összhangban volt az OTP makrogazdasági várakozásaival, hogy az ukrán gazdaság 2022-ben nagyságrendileg 30 százalékkal visszaeshet és 2023-ban hasonló ütemben növekedhet. De ebben a szcenárióban is felmerülhetnek további jelentős kockázati költségek 2022-ben, az esetleges Stage átsorolások függvényében. A menedzsment szerint abban a nem várt esetben, ha egy szélsőségesen negatív szcenárió alapján mindkét operáció leírásra kerülne a bruttó csoportközi finanszírozással együtt, annak hatása a konszolidált CET1 rátára az ukrán operáció esetében 0, míg az orosz operáció esetében -30 bázispont lenne. Mindkét leánybank esetében a „vállalkozás folytatásának elve” érvényesül. Top line jól néz ki A teljesítő hitelállomány az előző negyedévhez képest 3 százalékkal, összesen 404 milliárd forinttal nőtt, a legerősebb a bővülés a bolgár (6%), a szlovén (5%), a horvát (4%), a román (4%) és a szerb (4%) leánybanknál volt, az ukrán leánybanknál 5 százalékkal nőttek a volumenek, márciusban azonban már csökkent az állomány. A fizetési haladék ellenére Ukrajnában erős a törlesztési fegyelem, az adósok több mint 60 százaléka rendben törleszt. Az orosz leánybanknál a volumenek negyedéves bázison 7 százalékkal estek vissza. A magyar operációnál a hitelvolumenek stagnáltak, részben azért, mert az ügyfelek az SZJA-visszatérítés nagy részét előtörlesztésre használták fel. Csoportszinten az árfolyamszűrt teljesítő nagyvállalati hitelek 5 százalékkal, a KKV-portfólió 3, a jelzáloghitelek 2 százalékkal növekedtek. Folytatódott a marzserózió, a nettó kamatmarzs 3,43 százalékra csökkent, negyedéves bázison 19, évesen 4 bázispont volt a csökkenés, elsősorban az orosz operációban csökkent a marzs (-262 bázispont), de visszaesett a magyar, a szerb, a szlovén és a horvát operációban is, viszont javult az ukrán, a bolgár és a román leánybanknál. A bankcsoport bevétele 20 százalékot nőtt, és csak alig maradt el a tavalyi negyedik negyedéves rekordtól. A díj- és jutalékeredmény éves bázison 19 százalékkal nőtt, negyedéves bázison is csak mérsékelten, 2 százalékkal esett vissza a gyengébb orosz teljesítmény miatt. A nem kamatjellegű bevételek növekedési dinamikája megmaradt, éves bázison 37, negyedévesen 29 százalékkal nőtt. A működési költségek árfolyamszűrten, negyedéves bázison 8 százalékkal visszaestek, főként a magyarországi alaptevékenységben volt jelentős csökkenés. A személyi költségek az előző negyedévhez képest 16 százalékkal csökkentek, az amortizációs és az adminisztratív költségek közel előző negyedévi

szintjükön teljesültek. A kiadás/bevétel ráta közel 4,1 százalékponttal 47,1 százalékra csökkent. Mire számít a menedzsment? Az orosz és ukrán operáció nélkül a menedzsment csoportszintű várakozásai 2022-re:

Az árfolyamszűrt teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány organikus növekedése megközelítheti a 10 százalékot

A kamatmarzs stabilizálódhat

A működési költséghatékonyság 2021-hez hasonló lehet

A hitelkockázati költség ráta a 2021-es szint közelében lehet, amennyiben érdemben nem romlanak a makro várakozások

A korrigált ROE a 2021-es 18 százalékos szint körül lehet. Árazás Arról már korábban is írtunk, hogy a háború kitörése óta használhatatlanná váltak az árazási összehasonlítások, mivel az elemzők relatíve lassan frissítik modelljeiket, a korábbi profitvárakozások pedig még magasan állnak, sokszor nem tükrözik a realitásokat. A következő ábrán az látszik, hogy hogyan néz ki a régiós bankrészvények árazása a Reuters adatbázisában szereplő profit-előrejelzések alapján. Az OTP-nél itt a konszenzus még mindig közel 400 milliárd forint profit 2022-re, amivel 7 körüli P/E ráta adódik, ezzel pedig az olcsóbb bankrészvények közé tartozik az OTP. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a február 24 óta érkezett elemzések alapján a konszenzusos profitvárakozás már csak 193 milliárd forint, ami alapján 14 körüli P/E ráta adódna, ráadásul olyan elemző is van, aki szerint idén veszteséges lesz az OTP. Szóval P/E alapon most nem könnyű értékelni az OTP részvényeit. Az árfolyam és az egy részvényre jutó saját tőke hányadosa, vagyis a P/BV ráta alapján az OTP az elmúlt években kifejezetten magasan árazott bankrészvény volt, az ukrajnai háború azonban alaposan átrajzolta az árazási képet, az elemzői várakozások átlaga közel 12 ezer forintos egy részvényre jutó saját tőke, azzal és a mostani árfolyammal közel 0,9-es P/BV ráta adódik, amivel az OTP jelenleg a középmezőnyben áll. Az elemzői célárak átlaga már csökkent az elmúlt hetekben, de még így is 65 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam, de még a február 24 óta érkezett elemzésekben szereplő célárak 14 463 forintos átlaga is 35 százalékkal magasabb, mint az OTP árfolyama. A legalacsonyabb célár egyébként jelenleg 12 750 forint, ami 19 százalékkal magasabb, mint az árfolyam. A legfrissebb elemzések alapján 4 elemző vételre, 4 tartásra, 1 pedig eladásra ajánlja az OTP részvényeit. Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images